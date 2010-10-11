استخدام پرستاران قطعا انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در همایش بررسی مسائل پرستاران در تالار وزارت کشور گفت: وزارت بهداشت علاوه بر استخدام 23 هزار پرستار به 50 هزار پرستار دیگر طی 5 سال آینده نیاز دارد.

وی با اعلام این مطلب که هیچ وزیر و معاون رئیس جمهوری نمی‌تواند در برابر دستور رئیس جمهوری برای استخدام 23 هزار پرستار ایستادگی کند، افزود: وزارت بهداشت قطعا دستور رئیس جمهوری مبنی بر استخدام 23 هزار پرستار را اجرا می کند.

وزیر بهداشت، خواستار همراهی مسئولان دولت برای استخدام پرستاران شد و افزود: ما برای استخدام پرستاران نیاز به مجوز قانونی داریم که باید مجلس به صورت طرح یا در قالب برنامه توسعه آن را تصویب کند.

وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برخی مطالبات پرستاران محقق شده است، گفت: البته هنوز در شرایط ایده آل نیستیم و همه باید برای ارتقای جایگاه پرستاران کمک کنیم.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که هر روز بر تعداد تختهای بیمارستانی در کشور افزوده می‌شود، ادامه داد: هم اکنون بیش از 11 هزار تخت بیمارستانی آماده افتتاح داریم اما چون نیروی پرستار و کادر کافی نداریم هنوز این مراکز راه‌اندازی نشده است.

وی به اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در تیم سلامت پزشک خانواده به پرستار نیاز داریم می بایست علاوه بر استخدام 23 هزار پرستار برای تکمیل کادر بیمارستانی در بخش دولتی، در مجموع وزارت بهداشت به 90 هزار نیروی جدید نیاز دارد که حداقل 50 هزار نفر آنها باید پرستار باشند.