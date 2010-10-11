به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد صادق برزنونی ظهر دوشنبه در نشستی با اعضای شورای اسلامی شهر سمنان گفت: عدم اجرای تعهدات بدلیل اختلاف برداشت در صحبت های مدیران است.

وی با انتقاد از اینکه هیچ اعتباری از اعتبارات استانی در اختیار راه آهن نیست، گفت: همه اعتبارات راه آهن در مناطق کشور به صورت متمرکز بوده و این موضوع برای برخی مناطق مشکلاتی را ایجاد می کند.

برزنونی با تأکید بر اینکه توسعه و نوسازی ایستگاه سمنان از برنامه های راه آهن است، گفت: به دنبال عملی شدن این مسئله هستیم ولی تاکنون هیچ اعتباری برای انجام پروژه های جدید به ما ابلاغ نشده است.

وی توسعه و نوسازی اساسی ایستگاه سمنان را از اولویتهای مهم کاری راه آهن شمال شرق عنوان کرد و گفت: با رایزنی های انجام شده، توسعه و نوسازی اساسی ایستگاه راه آهن سمنان جزو مصوبات پیشنهادی سفر سوم هیأت دولت به استان قرار داده ایم تا در صورت تصویب هر چه زودتر اجرایی شود.

مدیر کل راه آهن شمال شرق کشور از استفاده آمار و اطلاعات جمعیتی شهر سمنان برای توسعۀ ایستگاه راه آهن سمنان و برنامه ریزی های بعدی استقبال کرد و افزود: ایجاد زیرگذر و روگذر مکانیزه، توسعه نماز خانه، مرمت سکوی یک و دو و مرمت زیرگذر فعلی از برنامه های راه آهن شمال شرق برای ایستگاه سمنان است.

وی همچنین با اشاره به ضریب اشغال 43 درصدی ریل باس محلی سمنان – تهران گفت: باید راه کارهای افزایش استقبال از این قطار محلی بررسی شود.

رئیس نمایندگی رجاء در منطقه شمال شرق نیز در این نشست با تأکید بر اینکه بهداشت در قطارها به صورت مرتب صورت می گیرد گفت: کمبود زمان و جلوگیری از تأخیر قطارها مهمترین عامل نقص های احتمالی در نظافت قطارها است.

محمود ترابی افزود: با توجه به این وضعیت در حالت کلی وضعیت بهداشتی قطارها مطلوب و مناسب است.

وی صدور بلیط گروهی را برای تشکل ها و دستگاههای دولتی و خصوصی از 48 ساعت قبل از حرکت قطار عملی دانست و افزود: تشکل ها می توانند 48 ساعت قبل از حرکت با مراجعه به مراکز خرید بلیط، به صورت گروهی بلیط دریافت نمایند.

در این نشست مقرر شد تا نقشه ایستگاه جدید راه آهن سمنان که قرار است در آینده ساخته شود با نظر مشاوران وکارشناسان شورای اسلامی شهر و شهرداری سمنان و نیز کارشناسان اداره کل راه آهن شمال شرق تهیه شود.