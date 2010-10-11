خانه مهر بازنشستگان در ارومیه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مهدی صدراحمدی پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی مسئولان کانون های بازنشستگان آموزش و پرورش کشور، افزود: عملیات اجرایی این مرکز از سال 87 آغاز و فردا با زیربنای 650 مترمربع و هزینه اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در محل پارک گل مریم ارومیه افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه خانه مهر بازنشستگان به عنوان محلی برای اتاق فکر نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بیان داشت: این مرکز دارای کتابخانه، کافی شاب، سالن اجتماعات و غرفه های نمایشگاهی است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این همایش، افزود: بازنشستگان پس از 30 سال خدمت می توانند، در یک مجموعه اتاق فکر در خدمت نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش باشند.

موسی کریمی با اشاره به نقش بازنشستگان در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور افزود: دستگاههای مختلف اداری با توسعه فرهنگ مشارکتی باید از تجربیات و دانش بازنشستگان در راه توسعه و آبادانی کشور بهره ببرند.

ایرج شگرف نخعی رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش کشور نیز توجه مسئولان به قشر بازنشسته کشور به خصوص بازنشستگان آموزش و پرورش را مهم دانست و گفت: توجه به این قشر از جامعه با ارائه روشها و تجربیات متنوع در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش کشور می تواند مفید واقع شد.

حجت الاسلام روح الله بیگی مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی هم در ادامه بازنشستگان را پرچم داران عرصه تعلیم و تربیت معرفی کرد و گفت: بازنشستگان نظام تعلیم و تربیت علاوه بر اتقای علمی خود، استعدادها و توانایی های نسلی از نسل انقلاب را شکوفا و در راه عزت و عظمت، آموخته های خود را به دانش آموزان آموختند.

گردهمایی سالانه مسئولان کانون های بازنشستگان آموزش و پرورش کشور از 19 مهرماه سالجاری به مدت سه روز به منظور بررسی مسائل و مشکلات بازنشستگان آموزش و پرورش در ارومیه در حال برگزاری است.