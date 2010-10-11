نیمی از پسته استان یزد سنتی فرآوری می شود

عباس بشارتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر 373 کارگاه ضبط و فرآوری پسته در استان یزد در حال فعالیت هستند که 100 واحد از این تعداد به صورت صنعتی، 42 واحد به صورت نیمه صنعتی و 231 واحد نیز به صورت سنتی مشغول فرآوری محصول پسته هستند.

وی یادآور شد: از مجموع 100 واحد فرآوری پسته که به صورت صنعتی مشغول به فعالیت هستند، تنها 31 واحد دارای مجوز بهره ‌برداری هستند و بقیه واحدها بدون مجوز فعالیت می ‌کنند.

بشارتی با اشاره به نیاز استان یزد به کارگاه ‌های صنعتی و منطبق بر اصول علمی و بهداشتی خاطرنشان کرد: در این زمینه اولویت کاری، بهره‌ برداری بهینه از ظرفیتهای موجود و تبدیل واحدهای سنتی به صنعتی است.

صدور 236 فقره جواز تاسیس واحد فرآوری پسته در استان یزد

وی همچنین عنوان کرد: تاکنون 236 فقره جواز تاسیس و 31 مجوز بهره‌ برداری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان یزد صادر شده که 10 فقره از این پروانه ‌های بهره‌ برداری در سال جاری صادر شده است.

بشارتی بیان داشت: پسته فرآوری شده در واحدهای صنعتی به علت رعایت اصول علمی، فنی و بهداشتی از کیفیت بالاتری برخوردار است از اینرو دارای تقاضای بازار مناسبی در عرصه بین‌ المللی است و می‌ تواند علاوه بر حفظ سهم ایران در بازار جهانی پسته، به افزایش تقاضای بازار بیشتر بینجامد.

بشارتی از حمایت سازمان جهاد کشاورزی از راه ‌اندازی واحدهای فرآوری صنعتی پسته خبر داد و خاطرنشان کرد: استان یزد نیاز ضروری به راه ‌اندازی این واحدها دارد و در سالهای آتی نیز با افزایش میزان تولید پسته، به طور قطع این نیاز افزایش خواهد یافت.

سالانه 37 هزار تن پسته در یزد تولید می‌ شود

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود از تولید سالانه بیش از 37 هزار تن پسته در این استان خبر داد.

وی اظهار داشت: استان یزد در زمینه تولید پسته یکی از استانهای صاحب نام کشور و دارای رتبه دوم در تولید این محصول است.

وی افزود: در حال حاضر 32 هزار و 920 هکتار از اراضی استان یزد به کشت پسته اختصاص یافته است که از اراضی زیرکشت درختان بارور این محصول سالانه به طور میانگین بیش از 37 هزار و 200 تن پسته برداشت می‌شود.

بشارتی خاطرنشان کرد: تولید روزافزون پسته به ویژه در سالهای اخیر در استان یزد، جایگاه باغداران این استان را در زمینه تولید این محصول مهم تحکیم کرده است.