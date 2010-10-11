60 ورزشکار گلستانی در بازی های چین شرکت می کنند

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حضور این ورزشکاران زن و مرد در رشته های مختلف ورزشی، افتخاری برای استان به شمار می آید.

وی با اشاره به سفر سوم هیئت دولت به استان گفت: ایجاد سایت قایقرانی و ورزشهای سه گانه در شهرستان گمیشان از جمله مصوبات سفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در جریان سفر نیز سه طرح ورزشی شامل خانه اسکواش، مجموعه ورزشی کارگران و سالن بانوان افتتاح شد.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان، فقدان خوابگاه ورزشکاران در این استان، کمبودهای مالی هیاتهای ورزشی، کشاورزی بودن منطقه و نداشتن صنایع بزرگ سهم نداشتن دربودجه های نفتی کشور و تفاوتی که در استفاده از این بودجه در برخی استانهای کشور صورت می گیرد را از جمله مشکلات بیان کرد.

پاشا تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان را بیش از 75 هزار نفر اعلام کرد.