به گزارش مهر از ورایتی در این فیلم که " ایناله" نام دارد بونگوس ایکووئه خواننده و آهنگساز محبوب نیجریه نقش آفرینی می‌کند.



فیلمبرداری " ایناله" به تازگی به پایان رسیده و فیلم از روز 21 اکتبر ( 29 مهر) در لاگوس پایتخت نیجریه اکران می شود.به این ترتیب اکران فیلم با مراسم پنجاهمین سالگرد استقلال کشور نیجریه همزمان می‌شود.



جتا آماتا از فیلمسازان ضد جریان سینمای نیجریه به شمار می‌رود که همواره فیلم‌های خود را خارج از مناسبات نالیوود ( عنوان مراکز فیلمسازی نیجریه به تقلید از هالیوود) ساخته است.



رسانه‌های نیجریه ساخت این فیلم را محل تلاقی مهم ترین خوانندگان موسیقی نیجریه و بهترین فیلمساز نسل سوم این کشور می‌دانند. جتا آماتا نیز گفت : پس از ساخته شدن فیلم و افتادن نامش بر سر زبان‌ها ، بسیاری از موسیقی‌دانان و خوانندگان نیجریه با من تماس گرفتند و خواستند فیلم‌های موزیکال دیگری با حضور آنها بسازم.شک ندارم که ساخت و نمایش این فیلم منجر به بالا رفتن سطح استاندارد سینمای نیجریه خواهد شد.



وی افزود : البته این رسم سینمای نالیوود است. به محض اینکه سینماگری کار تازه‌ای ارائه می‌دهد ، ده‌ها نفر به سرعت از او تقلید می‌کنند.