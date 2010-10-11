842 مقاله به اجلاس سراسری نماز در بیرجند ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا میری، ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران این استان تصریح کرد: 62.7 درصد مقالات رسیده به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز توسط خواهران و 37.3 درصد توسط برادران نگارش شده است.

وی با بیان اینکه مهلت اولیه تعیین شده برای ارائه مقالات تا پایان شهریور بود، بیان داشت: استقبال بسیار خوب در مدت زمان بسیار کوتاه، موجب شد که مهلت ارسال مقاله تا پنج روز دیگر نیز تمدید شود.

میری از ارسال 842 مقاله از 31 استان کشور به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز خبر داد و افزود: بخش زیادی از این مقالات به صورت الکترونیکی و تعداد محدودی نیز حضوری تحویل داده شد.

وی تاکید کرد: داوری مقالات از نیمه دوم شهریور با حضور هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و صاحبنظران در حوزه نماز، مسجد و قرآن انجام شد.

مسئول کمیته داوری مقالات نوزدهمین اجلاس سراسری نماز، استقبال از این دوره از اجلاس را بسیار خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: از تمام حوزه های اجتماعی از جمله دانشگاه، حوزه، آموزش و پرورش و سایر نهاد های علمی برای این اجلاس مقاله ارسال شده است.

وی با بیان اینکه نوزدهمین اجلاس سراسری نماز با موضوعات نماز، مسجد و خانواده برگزار می شود، تصریح کرد: برگزاری این اجلاس تاکیدی بر اهمیت نماز، مسجد و خانواده است.

نوزدهمین اجلاس سراسری نماز با حضور رئیس جمهور فردا در خراسان جنوبی آغاز می شود.