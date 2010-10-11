به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صبح ایمان کاری از گروه قرآن، اطلاع رسانی و فضای مجازی است که در دهه کرامت به برنامه هایی مرتبط با این موضوع اختصاص دارد.

این برنامه به زندگی حضرت معصومه (س) و پوشش برنامه های کرامت از قم تا مشهد، سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری و ارتباط با مرکز قم می پردازد.

از بخشهای دیگر این برنامه ، پوشش مراسم قرآنی و مسابقات قرآنی دانشجویان استان زنجان است. دکتر عباس گوهری، حجت الاسلام صفایی کاشانی و آیت الله احمد خاتمی از کارشناسان این برنامه معرفی شده اند

برنامه صبح ایمان با ویژگی اطلاع رسانی در حوزه قرآنی در دهه کرامت از ساعت 7:10 تا 8 صبح به جزء روزجمعه از رادیو قرآن پخش می شود.

پخش دعای فرج و آیة الکرسی از برنامه های ثابت این ویژه برنامه عنوان شده است .