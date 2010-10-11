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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

اردوی رزمی فرهنگی فدائیان ولایت در آذربایجان شرقی آغاز شد

اردوی رزمی فرهنگی فدائیان ولایت در آذربایجان شرقی آغاز شد

تبریز - خبرگزاری مهر: با حضور پاسداران و بسیجیان سپاه عاشورا، اردوی رزمی فرهنگی فدائیان ولایت در منطقه عمومی نینوا واقع در آذربایجان شرقی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ علی اکبر پور جمشیدیان، فرمانده سپاه عاشورا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف این اردو گفت: سی امین سالگرد دفاع مقدس با برگزاری اردوی رزمی فرهنگی فدائیان ولایت بزرگ داشته می شود.

وی افزود: در این اردو بسیجیان و پاسداران سپاه عاشورا حضور دارند و آموزش هایی را به منظور بازسازی، تکرار و تمرین عملی در منطقه عمومی نینوا می بینند.

فرمانده سپاه عاشورا گفت: برگزاری این اردو در راستای تمرین زندگی در شرایط سخت، آمادگی جسمانی و روانی پاسداران و بسیجیان سلحشور است.

وی اظهار امیدواری کرد، روز به روز توان رزمی رزمندگان سپاه عاشورا ارتقا یافته و پاسداران این سپاه جانفشانان خوبی در راه اهداف بلند انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل(ره) و منویات فرماندهی معظم کل قوا باشند.

سردار پورجمشیدیان، برگزاری این قبیل اردوها را در راستای به نمایش گذاشتن اقتدار نظام دانسته و در ارتباط با پیام این اردوگفت: برگزاری اردوهای رزمی فرهنگی حاوی پیامی به دوستان نظام و دشمنان نظام اسلامی است.

وی اضافه کرد: پیام این اردوها به دوستان، پیام صلح، امنیت و آرامش در منطقه و برای دشمنان نشانه آمادگی رزمندگان غیور اسلام است.

وی تشریح کرد: دشمنان بدانند اگر قصد تجاوز و جسارت به ساحت مقدس انقلاب اسلامی را دارند، رزمندگان اسلام در اوج آمادگی قرار گرفته و در دفاع از حریم ولایت و مرزهای نظام اسلامی سر از پا نخواهند شناخت و اهداف و نیات پلید آن ها به خودشان برخواهد گشت.

اردو ی رزمی فرهنگی فدائیان ولایت به مدت یک هفته در منطقه عمومی نینوا برگزار می شود.

کد مطلب 1168742

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