  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

موسی پور در گفتگو با مهر:

برکات سفر رهبر معظم انقلاب به قم شامل تمام کشور می شود

برکات سفر رهبر معظم انقلاب به قم شامل تمام کشور می شود

استاندار قم با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان قم گفت: برکات این سفر شامل حال تمامی کشور خواهد بود و منحصر به خود استان نیست.

حجت الاسلام موسی پور با توجه به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به استان قم در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: از زمانی که زمزمه سفر رهبر معظم انقلاب به استان قم به گوش مردم رسید، شور و اشتیاق همه اقشار جامعه اعم از علما، اساتید، دانشگاهیان، دانش آموزان، کارگران و کارمندان و تمامی بخش های جامعه را فرا گرفته است.

وی با اعلام اینکه برنامه ریزی هایی برای این سفر انجام شده است که یک سفر استانی به تمام معنا باشد، گفت: در قم به خاطر استقرار حوزه های علمیه و بعد علمی و معنوی قم بخشی از برنامه های سفر رهبر معظم انقلاب به مسائل حوزوی و دیدار با علما  در نظر گرفته شده است.

موسی پور افزود: سفر مقام معظم رهبری به قم نقطه عطفی در تاریخ این شهر خواهد بود و خیر و برکات بسیاری نه تنها برای قم که برای تمامی کشور دارد.

وی گفت: در این سفر رویکردها و رهنمودهایی را مقام معظم رهبری در مورد مسائل حوزوی و رویکردهای علمی و مذهبی تبیین خواهند کرد که این مسائل  برکاتی برای تمام کشور خواهد داشت.

استاندار قم در پایان تصریح کرد: به تبع مسائل خود استان نیزدر این سفر طرح و رهنمودهایی از مقام معظم رهبری در این زمینه خواهیم داشت که فرصت های بسیاری را برای این شهر به ارمغان می  آورد.

کد مطلب 1168750

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها