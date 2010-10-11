برکات سفر رهبر معظم انقلاب به قم شامل تمام کشور می شود

حجت الاسلام موسی پور با توجه به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به استان قم در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: از زمانی که زمزمه سفر رهبر معظم انقلاب به استان قم به گوش مردم رسید، شور و اشتیاق همه اقشار جامعه اعم از علما، اساتید، دانشگاهیان، دانش آموزان، کارگران و کارمندان و تمامی بخش های جامعه را فرا گرفته است.

وی با اعلام اینکه برنامه ریزی هایی برای این سفر انجام شده است که یک سفر استانی به تمام معنا باشد، گفت: در قم به خاطر استقرار حوزه های علمیه و بعد علمی و معنوی قم بخشی از برنامه های سفر رهبر معظم انقلاب به مسائل حوزوی و دیدار با علما در نظر گرفته شده است.

موسی پور افزود: سفر مقام معظم رهبری به قم نقطه عطفی در تاریخ این شهر خواهد بود و خیر و برکات بسیاری نه تنها برای قم که برای تمامی کشور دارد.

وی گفت: در این سفر رویکردها و رهنمودهایی را مقام معظم رهبری در مورد مسائل حوزوی و رویکردهای علمی و مذهبی تبیین خواهند کرد که این مسائل برکاتی برای تمام کشور خواهد داشت.

استاندار قم در پایان تصریح کرد: به تبع مسائل خود استان نیزدر این سفر طرح و رهنمودهایی از مقام معظم رهبری در این زمینه خواهیم داشت که فرصت های بسیاری را برای این شهر به ارمغان می آورد.