به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه از ارسال 600 اثر به دبیرخانه دائمی جشنواره خوشنویسی رضوی خبر داد.

محمود عالیشوندی اظهار داشت: این تعداد اثر توسط 395 شرکت ‌کننده خلق شده و به دبیرخانه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد آثار خلق شده در جشنواره خوشنویسی امسال، مربوط به رشته نستعلیق است به نحوی‌ که 345 اثر از 600 اثر ارسال شده مربوط به این رشته بوده است.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: 145 اثر نیز در رشته شکسته نستعلیق، 70 اثر در رشته نسخ و 40 اثر از 600 اثر ارسال شده نیز در رشته ثلت بوده است.

وی همچنین از راه ‌اندازی نمایشگاه آثار اساتید برجسته خوشنویسی کشور به عنوان ویژگی منحصر‌به ‌فرد جشنواره خوشنویسی دوره هشتم یاد کرد و افزود: هم ‌اکنون 71 اثر از اساتید برجسته خوشنویسی در رشته‌های مختلف آماده نمایش است.

وی از تکمیل بانک اطلاعات شهدای خوشنویس، نگاه ویژه به آثار بانوان خوشنویس، انتشار کتاب آثار برگزیده هفت دوره گذشته جشنواره خوشنویسی، بهره‌گیری از اساتید برجسته و به‌نام خوشنویسی در رشته‌های مختلف برای داوری جشنواره و .... به عنوان ویژگی‌های جشنواره هشتم یاد کرد.

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: برگزیدگان این جشنواره طی روزهای گذشته از سوی هیئت داوران معرفی شده ‌اند که این هنرمندان در روز 22 مهرماه در مراسم ویژه‌ ای در میدان امیرچخماق یزد تجلیل خواهند شد.