به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور استاندار مازندران و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان، مردم روستای هردآبرود شهرستان عباس آباد به عنوان هزار و سیصدمین روستای مازندران از نعمت گاز بهره مند شدند.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در مراسم بهره برداری طرح گازرسانی به روستاهای هردآبرود و پرچور شهرستان عباس آباد، گفت: در حال حاضر ۶۷ درصد خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی افزود: برای گازرسانی به این دو روستا ۱۰ هزار و ۷۵۰ متر لوله گذاری با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال انجام شده است.

طاهایی با اشاره به اینکه با گازرسانی به این روستاها ۲۶۸ خانوار زمستان امسال از گاز طبیعی استفاده خواهند کرد، خاطرنشان کرد: در اسرع وقت برای نصب المک ها نیز اقدام لازم صورت گیرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به هیچ یک از شهرها و روستاهای استان گازرسانی صورت نگرفته بود، افزود: به برکت انقلاب و خون شهدا امروز کشور با سرعت در مسیر پیشرفت و توسعه در حال حرکت است.

در پایان با حضور استاندار مشعل گاز به صورت نمادین در مسجد دو روستاهای پرچور و هردآبرود روشن شد.