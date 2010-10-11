اطلاعات موثق تخلفات در دستگاههای دولتی بوشهر را خریداریم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامحسین کرمی بعد ازظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت 19 مهرماه، روز بازرسی در جمع خبرنگاران افزود: اجرای این روش از تازه ترین روشهای در دست اجرا برای کاهش تخلفات در دستگاههای اجرایی و اداری کشور است.

وی با بیان اینکه از مردم می خواهیم برای نظارت بهتر ودقیقتر بر عملکرد دستگاه های اجرایی گزارشهای مستند دهند، اظهار داشت: در این روش اگر فرد یا گروهی اطلاعاتی مستند ودقیق در مورد تخلفات دستگاه ها در اختیار داشته باشند ما حاضریم آن را با قیمت متناسب با اطلاعات از آنها خریداری کنیم .

رئیس سازمان بازرسی استان بوشهر در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید "اجرای این روش باعث تحریک کارمندان برای کسب درامد بیشتر نخواهد شد؟"، گفت: سازمان بازرسی استان دنبال جاسوس پروری در ادارات و جامعه نیست بلکه هدف مان اصلاح فساد و رفع دغدغه های مردم است .

وی افزود: برای ماندگاری این نظام خونهای بسیاری ریخته شده از این رو باید با فساد اداری برخورد کرده و حتی از روش خرید اطلاعات دسته اول استفاده کرد .

کرمی اضافه کرد: البته در اجرای این روش دقیق عمل خواهیم کرد و قرار نیست هر خبر سوخته و غیر مستندی را خریداری یا براساس آن پرونده تشکیل دهیم.