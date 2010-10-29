رحماندوست:"تعبد" و "بازیابی خویش" در ادبیات حج مغفول مانده است

مجتبی رحماندوست نویسنده و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر حج را پدیده ای دانست که انسان را به سوی قلم و نوشتن سوق می دهد و گفت: مسائلی چون حج و ادبیات عاشورایی انسان را برای خلق ادبی وسوسه می کنند و تعدد کتابهای منتشر شده در این زمینه بیانگر این موضوع است.

وی حج ایرانیان را بعد از انقلاب پویاتر و زنده تر دانست و گفت: با توجه به گستردگی فعالیتهای مربوط به حج در دوران بعد از انقلاب و افزایش سفرهای شعرا و ادیبان نسبت به سالهای گذشته سفر حج نویسنده را تهییج می کند که حتما درباره وقایع و حوادث این سفر اسرار آمیز قلم به دست بگیرد.



رحماندوست گفت: وقتی قله و هدف جایگاهی رفیع داشته باشد هنرمند نیز برای نزدیک شدن به قله بیشتر تلاش می کند. مثلا نویسنده ای که قصد نوشتن درباره شخصیت امام حسین(ع) یا واقعه عاشورا را داشته باشد به دلیل فاخر بودن موضوع قطعا اثری در خور توجه خواهد آفرید.



این نویسنده در زمینه جایگاه حج در ادبیات معاصر با بیان این که موضوع حج در هیچ چارچوب و قالب محدودی نمی گنجد گفت: توصیف سفر حج کار دشواری است. با توجه به نقش عمده ای که حج در اعتقادات و عقاید ما دارد فعالیت جدی و مستمری را می طلبد که موجب بالا رفتن سطح کاری نویسندگان و هنرمندان ما خواهد شد و بازتاب مسائل حج در ادبیات ما موجب ترفیع سطح توانمندی قلم به دستان می شود.



وی درباره سفرنامه های منتشر شده درباره سفر حج گفت: در این زمینه کتابهای مرحوم شریعتی و طالقانی می تواند به مسافران این سفر کمک بسیاری کند. کتاب "خسی در میقات" آل احمد نیز هنوز تازگی و پویایی خود را دارد. من این کتاب را 38 سال پیش مطالعه کردم و تصاویر آن هنوز در نظرم تازه است. تحلیل من این است که این کتاب هنوز هم خواننده و خواهان بسیاری در جامعه دارد.



وی ادامه داد: کتاب "سفر غریب" را که سفرنامه خود من است در سال 61 نگاشتم اما در سال 85 آن را به چاپ سپردم. یکی از دوستانی که کتاب را خوانده بود معتقد بود کتاب ادبیات تند، درشت و انقلابی دارد. عده ای از دوستان نیز پیشنهاد تغییر ادبیات کتاب را به من دادند که قبول نکردم. چون این کتاب در شرایط انقلابی دهه 60 نگاشته شده و روح آن سالها بر آن حاکم است.



رحماندوست گفت: فضای ادبی کتاب بسیار محکمتر از ادبیات امروزی است و از موضع طلبکاری از جهان نوشته شد که البته با توجه به شرایط آن زمان کار درستی بود.



نویسنده کتاب "مفتاح التفاسیر" گفت: از کتاب "سفر غریب" استقبال مناسبی به عمل آمد و این کتاب به چاپ دوم رسید. افرادی که کتاب را خواندند به خوانش راحت آن اشاره کردند و متن آن را ساده و قابل فهم دانستند. در نگارش این کتاب سعی کردم متن به گونه ای نباشد که خواننده آن را با زور و خواهش نویسنده و ناشر بخواند و کتاب جذابیت لازم را برای مطالعه داشته باشد.



رحماندوست درباره نکات مغفول مانده در زمینه ادبیات حج گفت: مسائلی چون "بازیابی خویش"، "تعبد" و "رجعوا الی انفسکم" را در آثار مربوطه کمتر دیده ام البته در کارهای مرحوم شریعتی به این مسائل اشارتی شده است. به نظرم بندگی و فرورفتن در خویش باید بیشتر در کارهای مربوط به حج مورد توجه قرار گیرد.