ترویج اصلاح الگوی مصرف از مدارس آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، محمد پردل بعد ازظهر دوشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان دکتر حسابی روستای نظر آقا شهرستان دشتستان افزود: باتوجه انعطاف پذیری اندیشه و تفکرات دانش آموزان، آموزش درست مصرف کردن در میان آنها موجب نهادینه شدن فرهنگ صحیح مصرف در جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد آب استان بوشهر از خارج این استان تامین می شود، اظهار داشت: به رغم سختیها و تلاشهای زیادی که جهت تامین آب استان صورت می گیرد باید عنوان کرد برخی مردم قدر و منزلت آب را به درستی درک نمی کنند و آن را هدر می دهند.

پردل با اشاره به سیاستهای وزارت نیرو جهت کاهش مصرف آب در کشور گفت: وزارت نیرو در بخشهای آب شرب و آب کشاورزی برنامه های فراوانی را تدارک دیده که به رعایت الگوی مصرف آب کمک شایانی خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: نصب شیرهای کاهنده، پوشش کانالهای آبیاری، کنترل آبهای سطحی، فرهنگسازی، اصلاح شیوه های مصرف و استفاده و ترویج از دستگاه های کاهنده مصرف آب از برنامه های مهم این وزارتخانه برای رعایت الگوی مصرف آب است.

وی با اشاره به طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت: امیدواریم با اجرایی شدن این قانون که یک جراحی عظیم اقتصادی در کشور محسوب می شود به طور قطع وضعیت مصرفی آب و حاملهای انرژی بهبود پیدا خواهد کرد.

پردل با بیان اینکه مردم استان بوشهر به طور تقریبی یک ششم قیمت آب را پرداخت می کنند، اظهار داشت: یکی از معضلات عدم اصلاح الگوی مصرف بی توجهی به قیمت انتقال و توزیع آب است که با اجرای این طرح به اصلاح الگوی مصرف آب خواهیم رسید.