به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از امپایر آنلاین تونی گیلروی که هفته گذشته برای کارگردانی این قسمت با عنوان " میراث بورن" برگزیده شده در این باره گفت : قرار نیست بازیگر دیگری جایگزین دیمن شود.



گیلروی که نویسندگی فیلمنامه هر چهار قسمت مجموعه " بورن" را بر عهده داشته افزود: قرار است شخصیت قهرمان دیگری را جایگزین شخصیت جیسن بورن کنیم که مت دیمن نقش او را در سه قسمت قبلی بازی کرده است.







" میراث بورن" اقتباسی است از کتابی به همین نام نوشته اریک فان لاست بادر که دنباله ای بر سه گانه اولیه "بورن" نوشته رابرت لودلام محسوب می شود.در این داستان ماجرا های بورن در چچن می گذرد و سلاحی میکروبیولوژیک محوریت ماجرا را در اختیار می گیرد.اما گیلروی می گوید در نگارش فیلمنامه قسمت چهارم نگاهی کاملا آزاد به داستان فان لاست بادر داشته و خط اولیه داستانی تفاوت‌هایی اساسی با رمان " میراث بورن" خواهد داشت.



گیلروی ادامه داد: قرار نیست در این داستان نسل بعدی جاسوسی مثل جیسن بورن را شاهد باشیم.قسمت چهارم فصلی کاملا متفاوت از مجموعه سینمایی بورن خواهد بود.جیسن بورن در این فیلم حضور فیزیکی ندارد اما حضوری زنده و تعیین کننده در پیشبرد داستان فیلم خواهد داشت.

