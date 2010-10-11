محمدرضا فرزین امروز دوشنبه در گفتگو با مهر گفت: از هفته آینده روشهای اطلاع رسانی جدیدی را در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار داریم که البته در این رابطه با صدا و سیما هماهنگی های لازم انجام شده است.

وی درباره اعلام مبلغ یارانه نقدی اظهارداشت: مبلغ یارانه به زودی از سوی رئیس جمهور اعلام می شود ولی عدم اعلام قیمتها تا امروز روش اطلاع رسانی ما بوده است تا بتوانیم بازار را کنترل و حفظ کنیم.

به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت ، قیمتها درآستانه آغاز اصلاح قیمتها در راستای اجرای هدفمندی یارانه در کشور اعلام خواهد شد.

فرزین تصریح کرد: کارگروه تحول اقتصادی تاکنون به طور مداوم تمامی مواردی که نیاز به اطلاع رسانی بوده، اعلام عمومی کرده است، ضمن اینکه اگر نواقصی نیز وجود داشته باشد با ارائه بسته اطلاع رسانی جدید رفع می‌شود. وی اظهار امیدواری کرد که به زودی حداقل قیمت برق و گاز اعلام شود.

در همین حال، محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفتگو با مهر از تصویب بسته هدفمندی برق توسط کارگروه تحول اقتصادی دولت خبرداد و گفت: تعرفه‌های برق در این بسته، ساده سازی شده است.