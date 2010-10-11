انرژی خورشیدی جایگزین سوخت فسیلی در کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان سوخت مفید و ارزان، در بخش کشاورزی رویکرد جدیدی خواهد بود گفت: بکارگیری و استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع غنی از انرژی در گلخانه های کشاورزی، علاوه بر کاهش قابل توجه مشکلات گلخانه داران و مدیران مربوطه در رابطه با سوخت، گام مهمی در صرفه جویی سوختهای فسیلی به شمار می آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه اینکار به صورت پایلوت، با استفاده از انرژی خورشیدی برای یک گلخانه در مرکز آموزش جهاد کشاورزی و با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی انجام می گیرد، افزود: با استفاده از انرژی های خورشیدی می توان علاوه بر گلخانه ها، آبیاری تحت فشار و مکانیزه در مزارع و نیز ماشین آلات و ادوات کشاورزی که مصرف کننده سوخت های فسیلی هستند را به کار گرفت.

وی با اشاره به اینکه بیشترین درصد زمین های کشاورزی در استان فاقد برق هستند افزود: با استفاده از انرژی خورشیدی می توان در زمین های دور از شهرها و روستاها که امکان دسترسی به برق ندارند گلخانه خورشیدی با استفاده از انرژی حاصل از زاویه تابش نور خورشید ایجاد کرد.

محمدیان گلخانه های خورشیدی را مناسب استفاده در مناطق سردسیر و محروم دانست و خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی در حال تدوین طرح هایی با یکی از شرکت های تولید کننده سلول های خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش کشاورزی بوده و تلاش دارد تا در گلخانه های معمولی و پیشرفته با استفاده از صفحات سلول های خورشیدی، میزان مصرف سوخت های فسیلی را کاهش دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار امیدواری کرد، بزودی بتوان طرح بهره مندی از انرژی های خورشیدی را در اراضی کشاورزی پایاب سدها عملیاتی کرد.