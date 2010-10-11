به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انفجار بمبهای جاده ای در افغانستان جان 11 تن دیگر از جمله 2 نظامی ناتو را گرفت. در انفجار یک مین جاده ای در منطقه زورمات در ولایت شرقی پکتیکا، 5 عضو یک خانواده کشته شدند.

از سوی دیگر در یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک کاروان نظامی ناتو 6 غیرنظامی و نیز 2 تن از این نظامیان کشته شدند. در این حادثه همچنین یک کودک کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. به این ترتیب شمار تلفات ناتو در افغانستان طی ماه جاری میلادی به 26 نفر رسید. این در حالی است که از زمان اشغال این کشور در اکتبر سال 2001 تا کنون 2 هزار و 14 نظامی ناتو جان باخته اند.

طی هفته های اخیر نواحی شرقی افغانستان شاهد افزایش حملات تروریستی طالبان بوده است. هر چند هدف این حملات نظامیان خارجی هستند، با این حال بخش اعظم قربانیان آن را غیرنظامیان تشکیل می دهند.

در همین حال سرهنگ "رافائل تورس" از فرماندهان نظامیان ناتو در شرق افغانستان با اشاره به کشته شدن شماری از زنان و کودکان در حملات اخیر شبه نظامیان طالبان، این اقدام را محکوم کرد.

روزنامه تلگراف نیز گزارش داد که مدارک موجود حاکی از کشته شدن گروگان انگلیسی اسیر طالبان، بدست نظامیان آمریکایی است. بر این اساس "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس تایید کرد که امکان دارد این بانوی 36 ساله در عملیات نجات ناتو در هفته گذشته، توسط نیروهای خودی کشته شده باشد.

کامرون در عین حال از ادامه تحقیقات در مورد علت کشته شدن این امدادگر انگلیسی که از آن بعنوان یک تراژدی نام برد، خبر داده است. وی افزود طی گفتگویی که با "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان ناتو در افغانستان داشته از بکارگیری تمام توان نظامیان آمریکایی برای آزادی این شهروند انگلیسی مطمئن شده است.

به گفته پتریوس نظامیان تحت امر وی با این فرض که فرد گروگان یک فرد آمریکایی است اقدام به اجرای عملیات نجات کرده و در این راه همه تلاش خود را به کار بسته اند. پیشتر ناتو اعلام کرده بود که این زن گروگان در جریان عملیات آزاد سازی، بدست شبه نظامیان طالبان کشته شده است.