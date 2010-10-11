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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۷

مسعود بارزانی حادثه تروریستی سنندج را محکوم کرد

مسعود بارزانی حادثه تروریستی سنندج را محکوم کرد

سنندج - خبرگزاری مهر: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه ای حادثه تروریستی شهر سنندج را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه رئیس اقلیم کردستان عراق که بر روی سایت رسمی وی منتشر شده، آمده است: متاسفانه خبر حادثه تروریستی سنندج که موجب کشته و زخمی شدن چندین نفر شد مایه تاثر است و ما این حادثه تروریستی را به شدت محکوم می کنیم.

در ادامه بیانیه مسعود بارزانی آمده است: ضمن محکومیت مجدد این حادثه تروریستی کشته شدن چندین نفر را به خانواده های داغدار آنها تسلیت و برای بازماندگان صبر و سلامت مسئلت دارم.

روز پنج شنبه 15 مهر ماه ساعت 17:10 دقیقه بعد از ظهر دو فرد ناشناس مسلح به خودروی گشت نیروی انتظامی در میدان آزادی سنندج حمله کردند که طی این حرکت تروریستی پنچ نفر شهید و 9 نفر نیز زخمی شدند که در میان شهدا و زخمی ها علاوه بر نیروهای انتظامی عابران پیاده نیز به چشم می خورد.

کد مطلب 1168844

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