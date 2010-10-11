مسعود بارزانی حادثه تروریستی سنندج را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه رئیس اقلیم کردستان عراق که بر روی سایت رسمی وی منتشر شده، آمده است: متاسفانه خبر حادثه تروریستی سنندج که موجب کشته و زخمی شدن چندین نفر شد مایه تاثر است و ما این حادثه تروریستی را به شدت محکوم می کنیم.

در ادامه بیانیه مسعود بارزانی آمده است: ضمن محکومیت مجدد این حادثه تروریستی کشته شدن چندین نفر را به خانواده های داغدار آنها تسلیت و برای بازماندگان صبر و سلامت مسئلت دارم.

روز پنج شنبه 15 مهر ماه ساعت 17:10 دقیقه بعد از ظهر دو فرد ناشناس مسلح به خودروی گشت نیروی انتظامی در میدان آزادی سنندج حمله کردند که طی این حرکت تروریستی پنچ نفر شهید و 9 نفر نیز زخمی شدند که در میان شهدا و زخمی ها علاوه بر نیروهای انتظامی عابران پیاده نیز به چشم می خورد.