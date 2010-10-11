ششمین جشنواره استانی تئاتر بسیج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ششمین جشنواره استانی تئاتر بسیج عصر دوشنبه با اجرای نمایش «مادر» به کارگردانی رقیه سعادتی از روستای اسفناج آغاز به کار کرد.

نمایش «بگذارگم شوم در تو» به کارگردانی حسین رحمانی زاده از زنجان در بخش صحنه ای و نمایش «توتقون اورکلر» به کارگردانی معراج کرمی در بخش خیابانی، دیگر آثاری هستند که دراولین روز برگزاری این جشنواره اجرا می شوند.

نمایش های «پیله شیطان» به کارگردانی حسین فکور و «کارنامه» به کارگردانی اصغرمحمدی از زنجان به ترتیب در ساعت های 10:30 و 12 فردا به روی صحنه خواهند رفت.

همچنین نمایش های «دیگوی عزیر مابه تو افتخار می کنیم" به کارگردانی محمدرضا حسینی از ابهر و «عاشق ترین روزگار» به کارگردانی علی سلامی نمایش هایی هستند که به ترتیب در ساعت 16:30 و 17:30 فردا به روی صحنه می روند.

در سومین روز از جشنواره استانی تئاتر بسیج، نمایش های «رویاهای ترک خورده» به کارگردانی سجاد سعیدی و «به من میگن مظفر» به کارگردانی علی عسگری در نوبت صبح و نمایش«گر آرش نباشد کمانش بجاست» به کارگردانی حمیدرضا قزلباش در نوبت بعدازظهر اجرا خواهد شد.

این جشنواره در سه بخش اصلی، جنبی و تجربه های اول برگزار می شود.

