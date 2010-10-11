106 دانشجو در دانشکده علوم حدیث قم تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ آیت‌الله محمدی ری‌شهری، در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 90 - 89 دانشکده علوم حدیث، ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان جدید‌الورود این دانشکده، افزود: امیدوارم سال آینده، سال جهش در پیشرفت‌های دانشکده علوم حدیث باشد.

در این مراسم که در تالار پژوهش دانشکده علوم حدیث(قم) برگزار شد، آیت‌الله محمدی ری‌شهری، به مبحث "صداقت" از نگاه قرآن و حدیث پرداخت و ضمن تبریک سال جدید تحصیلی گفت: امیدوارم به برکت این حرکتی که آغاز کرده‌اید، این برکت در تحصیل، زندگی علمی و کاری شما نیز باشد.



محمدی ری شهری در جمع دانشجویان دانشکده علوم حدیث(قم) بیان کرد: صداقت، استقامت و عنایت خداوند متعال، سه رکن موفقیت است.

وی در ادامه افزود: اگر بخواهید از این حرکت بهترین بهره را ببرید و به مقصد، برسید، تنها یک شرط اساسی دارد و آن شرط اساسی با الهام از این آیه‌ نورانی است که در آغاز سخنم به آن اشاره کردم و آن صداقت است.

ری شهری خاطرنشان کرد: صداقت جانمایه صلاح و درستی هر کار است و کذب اساس فساد و تباهی است، انسان در هر فعالیتی، باید صداقت را سرلوحه هدف خود قرار دهد.

رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث افزود: شما در ابتدای سال تحصیلی هستید، مدیریت این مجموعه و کسانی که در سال تحصیلی جدید، وارد مجموعه شده اند و همچنین کسانی که از سال گذشته مشغول به فعالیت هستند، باتوجه به مفهوم "صداقت" با تمام توان وارد این میدان شوند.



وی خاطرنشان کرد: اینجانب از حضرت حق سپاسگزارم به واسطه اینکه سرپرستی دانشکده علوم حدیث به دکتر هادی صادقی محول شد و حرکتی را که ایشان آغاز کرده ورودشان به کار، مطابق با نامشان، ورود صادقانه است، ایشان با تمام توان وارد کار شدند.



آیت الله محمدی ری شهری اظهار داشت: امیدوارم سال آینده، سال جهش در پیشرفتهای دانشکده علوم حدیث باشد.

پیش از سخنان آیت‌الله محمدی ری‌شهری، حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی سرپرست دانشکده علوم حدیث، اهداف و برنامه‌های این دانشکده را تشریح کرد.

همچنین معاون دانشجویی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث، گزارشی از فعالیتهای علمی دانشکده و برنامه‌های آینده این مرکز ارائه کرد.

در پایان مراسم نیز از چند تن از دانشجویان برتر دانشکده علوم حدیث(قم) تقدیر شد.



دانشکده علوم حدیث(قم)، در سال تحصیلی 89 – 90 پذیرای 106 نفر دانشجوی جدیدالورود در مقطع کارشناسی ارشد بوده است.