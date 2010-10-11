"جشن پروانه ها" در شبکه دو میهمان کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا ذاکری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه مختص بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت برگزاری جشنواره فیلم کودک این ویژه برنامه توسط گروه کودک و نوجوان اجرا می شود، افزود: جشن پروانه ها در قالب برنامه ای ترکیبی در دو بخش کودک و نوجوان به صورت زنده و تولیدی از 16 مهر ماه همزمان با آغاز جشنواره روی آنتن رفته است و تا پایان جشنواره ادامه دارد.

کارگردان هنری ویژه برنامه جشن پروانه ها با اشاره به اینکه این ویژه برنامه با همکاری سیمای همدان، شبکه سینا، اجرا می شود، گفت: در این برنامه ضمن ارائه تازه ترین اخبار جشنواره و فیلم های پخش شده ، گزارش هایی در قالب گفتگو با بازیگران و دست اندرکاران جشنواره ارائه می شود.

ذاکری به زمان پخش جشن پروانه ها نیز اشاره کرد و گفت: این برنامه صبح ها از ساعت 9 و سی دقیقه تا 11 و بعد از ظهرها از ساعت 15 و سی دقیقه تا 16 از شبکه دو سیما پخش می شود.

وی اظهار داشت: علی اکبر ذاکری تهیه کننده، مهدی علیزاده مدیر تولید و شیده معاونی، ایمان موسوی، زهرا خیرخواه مجریان این برنامه هستند.