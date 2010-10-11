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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

"جشن پروانه ها" در شبکه دو میهمان کودکان است

"جشن پروانه ها" در شبکه دو میهمان کودکان است

همدان - خبرگزاری مهر: کارگردان هنری ویژه برنامه جشن پروانه ها گفت: این برنامه هر روز در دو نوبت از شبکه دو سیما برای کودکان پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا ذاکری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه مختص بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت برگزاری جشنواره فیلم کودک این ویژه برنامه توسط گروه کودک و نوجوان اجرا می شود، افزود: جشن پروانه ها در قالب برنامه ای ترکیبی در دو بخش کودک و نوجوان به صورت زنده و تولیدی از 16 مهر ماه همزمان با آغاز جشنواره روی آنتن رفته است و تا پایان جشنواره ادامه دارد.

کارگردان هنری ویژه برنامه جشن پروانه ها با اشاره به اینکه این ویژه برنامه با همکاری سیمای همدان، شبکه سینا، اجرا می شود، گفت: در این برنامه ضمن ارائه تازه ترین اخبار جشنواره و فیلم های پخش شده ، گزارش هایی در قالب گفتگو با بازیگران و دست اندرکاران جشنواره ارائه می شود.

ذاکری به زمان پخش جشن پروانه ها نیز اشاره کرد و گفت: این برنامه صبح ها از ساعت 9 و سی دقیقه تا 11 و بعد از ظهرها از ساعت 15 و سی دقیقه تا 16 از شبکه دو سیما پخش می شود.

وی اظهار داشت: علی اکبر ذاکری تهیه کننده، مهدی علیزاده مدیر تولید و شیده معاونی، ایمان موسوی، زهرا خیرخواه مجریان این برنامه هستند.

کد مطلب 1168857

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