سوريه عمليات تروريستي عليه وزير مستعفي لبنان را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، سوريه امروز جمعه حمله تروريستي عليه مروان حماده وزير اقتصاد و بازرگاني مستعفي لبنان را محكوم كرده هدف از آن را ايجاد تفرقه و بي ثباتي در اين كشور دانست.



يك مقام مسئول در دولت سوريه در گفتگويي با خبرگزاري رسمي اين كشور( سانا) گفت : اقدام تروريستي عليه حماده در زماني صورت مي گيرد كه داراي دلايل و بازتاب هاي زيادي است، به نظر مي رسد دشمنان لبنان در كمين هستند تا با ايجاد تفرقه، بي ثباتي و ناامني به اين كشور آسيب بزنند.



مروان حماده در انفجار خودرو بمب گذاري شده حامل وي زخمي شد اما راننده اين خودرو كشته شد.

حماده يكي از سه وزير فراكسيون موسوم به " ديدار دموكراتيك" به رياست جنبلاط است كه روز ششم سپتامبر در اعتراض به تمديد مدت زمان رياست جمهوري لبنان استعفا كرد.



همچنين عبدالحليم خدام معاون رياست جمهعوري سوريه نيز بعداز ظهرامروز جمعه با حضور در بيمارستان از حماده عيادت كرد.

عيادت خدام از حماده با عيادت جفري فيلتمن سفير آمريكا در لبنان از اين وزير مستعفي همزمان شد.

پيش از اين دو، سفراي انگليس و فرانسه هم با حضور در بيمارستان آمريكايي در بيروت از حماده ديدار كردند.

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