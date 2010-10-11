به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری نخستین کنگره جهانی نظام بدون سلطه و جهان بدون صهیونیسم در استانداری افزود: دفتر شمال کشور این جمعیت با حضور مسئولان کشوری و استانی و به ریاست استاندار مازندران در ساری تاسیس می شود.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی برگزاری این کنگره در راستای بیانات اخیر ریاست جمهوری در سازمان ملل بوده که در مازندران با هدف نوآوری و جریان سازی سیاسی و فرهنگی در کشور به صورت الگویی برگزار می شود.

معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران نقش پرچمداری و پیشتازی در عرصه بین المللی ایفاء می کند، تصریح کرد: دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک ممتاز و برجسته بوده و باید با برگزاری این چنین کنگره هایی بازشناسی شود.

ابراهیمی با بیان اینکه مازندران خاستگاه و جایگاه معرفی مبارزان و علمای بزرگ شیعی در جهان و منطقه است، یادآور شد: این استان نیز در صحنه بین المللی خواهان نظام بدون سلطه و جهان بدون صهیونیسم است.

وی با اعلام اینکه حوزه های سیاسی، پژوهشی و دانشگاهی مازندران باید در این کنگره باید با شناخت پدیده ها به موشکافی و کالبدشکافی مبانی کنگره بپردازند، افزود: روحیه ضد صهیونیستی و ضد استکباری مردم مازندران و خطه شمال در این کنگره بین المللی نمایان خواهد شد.

رئیس کنگره بین المللی نظام بدون سلطه و جهان بدون صهیونیسم با بیان اینکه بازتاب خبری برگزاری این کنگره در رسانه های محلی، ملی و خبرگزاری ها بسیار ویژه بوده است، افزود: رسانه های مازندران در هرچه بهتر پرداختن به این رویداد تلاش بیشتری کنند.

وی با اشاره به حضور رئیس جمهور در این کنگره بین المللی افزود: تعدادی از وزرا و مقامات وزارت خارجه، تئورسین ها و تحلیلگران سیاسی در کنگره فوق حضور خواهند داشت.

ابراهیمی با بیان اینکه پنج شنبه هفته جاری هیئتی از حوزه معاونت سیاسی نهاد ریاست جمهوری برای هر چه بهتر برگزار شدن این کنگره به مازندران سفر خواهند کرد گفت: به زودی اعضای جمعیت دفاع از ملت فلسطین به ساری سفر خواهند کرد.

معاون استاندار مازندران افزود: پیش بینی می شود این کنگره همزمان با سفر سوم رئیس جمهوری به مازندران برگزار شود که احتمالا سید حسن نصرالله و خالد مشعل نیز در کنگره حضور یابند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوعات مقالات کنگره به زودی از طریق فراخوان به اطلاع عموم خواهد رسید، افزود: حضور دانش آموزان، دانشجویان، اساتید، دانشگاهیان و صاحبنظران در ارائه مقالات باید محسوس باشد.

ابراهیمی در پایان از دیدار اعضای ستاد کنگره بین المللی نظام بدون سلطه و جهان بدون صهیونیسم به زودی با رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر داد.