39 هزار نوآموز تحت پوشش طرح سنجش سلامت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، زمزم خدایی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: از این تعداد 35 هزار و 999 نفر بدون مشکل تشخیص داده شده و برای ثبت نام به مدارس عادی مراجعه کردند.

وی افزود: از میان دانش آموزان مشکوک 922 کودک مشکوک به مشکل بینایی، 645 کودک مشکل شنوایی، هزار و 737 کودک مشکوک به مشکل آمادگی تحصیلی تشخیص داده شده و 394 نفر نیز دارای بیش از یک مشکل بودند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی پیشگیری از بروز و تشدید بیماری ها را از جمله اهداف اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان دانست و بیان داشت: امسال این طرح برای پانزدهمین سال با انجام تستهای بینایی سنجی، شنوایی سنجی، معاینات بهداشت فردی و آزمون آمادگی تحصیلی در سطح استان اجرا شد.

به گفته خدایی امسال طرح سنجش سلامت در قالب 23 پایگاه مقدماتی و یک پایگاه تخصصی در تمامی مناطق به اجرا در آمد.

طرح سنجش سلامت در بهبود کیفی آموزش و کنترل بعضی از عوامل موثر بر افت تحصیلی، تشخصیص به موقع کودکان با نیازهای ویژه و جایگزینی صحیح آنها در نظام آموزشی و بررسی میزان شیوع اختلالات جسمانی و روانی کودکانی که وارد مدرسه می شوند انجام می شود.