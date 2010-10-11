منگستائو مشتاق توسعه مناسبات با گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار منگستائو عصر دوشنبه در نشست با استاندار گلستان در گرگان افزود: این سفر با نظرات احمدی نژاد و نظربایف رئیس جمهور ایران و قزاقستان صورت گرفته است و امیدواریم روابطی عمیق تر را ادامه دهیم و از وظایف ما است که روابط تنگاتنگی با تجار و سرمایه گذاران این استان داشته باشیم.

وی در ادامه به بررسی وضعیت منگستائو پرداخت و گفت: این استان یکی از بزرگترین استانهای 16 گانه قزاقستان و در بخش اقتصاد، استان سوم قزاقستان است.

وی افزود: با یک شرکت ژاپنی طرحهای پیشرفت و توسعه استان را بررسی کرده است و در حال حاضر این استان نیم میلیون نفر جمعیت دارد در حالیکه 10 سال قبل تنها 370 هزار نفر جمعیت داشت و امیدواریم ظرف 7 سال آینده با رشد 4.8 درصدی به مرز 800 هزار تا یک میلیون نفر برسیم.



وی در ادامه به درآمد مردم این استان اشاره کرد و گفت: درآمد عمومی جامعه 15 هزار و 500 دلار و حقوق متوسط مردم این استان 830 دلار است.

استاندار منگستائو ادامه داد: از کل محصولات قزاقستان 16 درصد در این استان تولید می شود و در سال 2009 تمام روستاهای استان به برق و تلفن و اینترنت و گاز و شبکه های تلویزیونی مجهز شده اند.و در حال حاضر در حال احداث جاده ها با سرعت زیادی هستیم.

وی با بیان اینکه اعتبار استان منگستائو در مجامع بین المللی بالاست، گفت: این استان به علت مسائل جغرافیایی نظر مثبت سرمایه گذاران خارجی را جذب کرده است به نحوی که در جذب سرمایه گذار رتبه دوم کشور را حائز شدیم.

وی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته با تورم 3.9 درصد کمترین میزان تورم را تجربه کرده است و در حال حاضر به مسائل زیربنایی توجه خاص و ویژه ای داریم.



وی افزود: روی همین اصل جاده هایی از شمال به جنوب و بالعکس در حال احداث است و هفت کشور این مسئله را تقبل کرده اند که در اکتائو سرکنسولگری باز کنند، آذربایجان مشغول به کار شده است امارات، روسیه ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه سرکنسولگری خود را به زودی افتتاح می کنند.

استاندار منگستائو توسعه در استان منگستائو را در سه وجه دانست و گفت: نفت و گاز، فناوری لجستیک و جهانگردی 3 محور توسعه در استان است.

وی افزود: از نظر ذخایر گاز و نفت جزو 10 کشور اول جهان هستیم ولی در استخراج کارهای زیادی باید صورت بگیرد و به نظر رئیس جمهور قزاقستان در 15 سال آینده استخراج این منابع به میزان 150 میلیون تن می رسد و از این میزان سهم استان منگستائو 95 میلیون تن خواهد بود.