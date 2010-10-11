جواد کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در همان اولین دقایق بازی هم می‌توانستم گلزنی کنم اما دروازه بان استیل آذین خوب عمل کرد ولی خوشحالم که در نیمه دوم توانستم روی پاس جانواریو گلزنی کنم که این گل انگیزه مرا واقعا زیاد کرده و این نوید را می دهم که در بازیهای آینده هم در قالب تاکتیک مربیان بتوانم مثمر ثمر باشم و گلهای دیگری را به منظور موفقیت تیم به ثمر برسانم .

وی ادامه داد: هرچند که نیمه اول بازی خوبی را تماشاگران شاهد نبودند اما با صحبتها و فرامین کادر فنی توانستیم با ارئه یک نمایش خوب و زیبا از فوتبال به برد قاطعی دست پیدا کنیم .

کاظمیان اظهار داشت: سپاهان با این برد چندین رده در جدول صعود کرد و شک نکنید که باز هم مدعی قهرمانی خواهد بود .

وی خاطرنشان کرد: سپاهان یک مجموعه کامل است و می تواند در لیگ برتر امسال نیز عنوان قهرمانی را بدست آورد .