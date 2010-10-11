به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی پس از شکست 2 بر صفر تیمش مقابل تیم فوتبال آفریقای جنوبی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: امروز در حالی مقابل آفریقای جنوبی حاضر شدیم که باز هم چند بازیکن اصلی خود را به همراه نداشتیم با این حال بازیکنان تیم من زحمت خود را کشیدند و از عملکرد آنها رضایت دارم.

وی افزود: به این نکته توجه داشته باشید که تیم آفریقای جنوبی طی چند روز گذشته فقط یک بازی انجام داده اما تیم من در فاصله 48 ساعت گذشته دو بازی سنگین انجام داده بازیکنان من بعد از بازی با لهستان فرصت ریکاوری نداشتند و در بیشتر زمان بازی توان آنها تحلیل رفته بود. امروز مقابل تیمی تمام حرفه ای بازی کردیم گرچه دروازه تیم ما دو بار باز شد اما در نیمه دوم عملکرد خوبی داشتیم و حتی یک لحظه پنالتی را از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش افزود: تیم آفریقای جنوبی از تیم ما برتر بود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تیم من هنوز کامل نیست ما باید طی 25 روز آینده تا مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی تمرین کنیم و تمام بازیکنان باید در اختیار من باشد.

وی موفقیت در بازیهای آسیایی گوانگجو را برای تیم فوتبال امید دور از دسترس ندانست و گفت: برای موفقیت در این مسابقات باید تمامی بازیکنان تیم امید در اختیار ما قرار گیرد و تمرینات با حضور تمامی بازیکنان برگزار شود. من امروز رحمتی ، سید جلال حسینی و کریم انصاری فر را در اختیار نداشتم که غیبت آنها در روند بازی تیم ما تاثیر بود.

وی تاکید کرد: من تیم امید ایران را برای بازی در گوانگجو تیم بدی نمی بینیم شما توجه داشته باشیم ما امروز مقابل تیم زیر 23 سال آفریقای جنوبی با تیمی زیر 21 سال و در غیاب بازیکنان بزرگسال خود حاضر شدیم.

پیروانی در ادامه با انتقاد از برخی رسانه های ورزشی گفت: دربرخی رسانه ها عنوان شده بود که پیروانی عینک دودی به چشم می زند شما نگاه کنید عینک من طبی است و ظاهرم را تغییر نداده ام.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران در خصوص برنامه آماده سازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو گفت: از اول آبان ماه تمرینات جدی ما برای حضور در این مسابقات آغاز می شود و باید تمامی بازیکنان ازجمله نفرات بزرگسال در تمرینات تیم امید حضور پیدا کنند.

وی در ادامه با تمجید از تیم آفریقای جنوبی گفت: این تیم از تمام تیم های آسیایی برتر است و اگر در بازیها آسیایی گوانگجو به میدان برود به تمام تیم ها بیش از سه گل می زند.

پیروانی گفت: مطمئن باشید هر مربی جای من بود حاضر نبود 48 ساعت بعد از بازی سنگین مقابل لهستان تیمش را به میدان بفرستد اما چون بازی تدارکاتی کم داشتیم حاضر شدم در فاصله 48 ساعت تیم امید را در دو بازی سنگین به میدان بفرستم.

سرمربی تیم فوتبال امید گفت: از نتیجه و عملکرد تیمم راضی هستم مقابل تیمی که پتانسیل و توانایی آن بیش از تیم ما بود عملکرد خوبی داشتیم.

تیم فوتبال امید ایران عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه تختی تهران با نتیجه 2 بر صفر مغلوب تیم آفریقای جنوبی شد.