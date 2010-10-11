غربیها همواره در برابر جنایات اسرائیل سکوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نشنال امارات،"ضاحی خلفان تمیم" رئیس پلیس دبی اعلام کرد: اخیرا مظنون جدیدی در ارتباط با ترور"محمود المبحوح" در یکی از کشورهای غربی دستگیر شده است.

وی افزود: مظنون دستگیر شده نقش برجسته ای در ترور المبحوح داشته است اما از طریق سفیر کشوری که این مظنون در آن دستگیر شده مطلع شدیم که تمایلی برای افشای اطلاعات این فرد را ندارند.

رئیس پلیس دبی تاکید کرد: سبب بی علاقه بودن این کشور برای اعلام نام این فرد و کشوری که در آن دستگیرشده را نمی دانم، اما این موضوع نیازمند شفاف سازی است.

تمیم در ادامه با اظهار شگفتی از حمایت غربی ها از رژیم صهیونیستی گفت: چرا هرگاه در جنایتی که اسرائیل درآن دخالت دارد همگان سکوت اختیار می کنند.

وی تصریح کرد: ما خواهان برخورد امنیتی با این پرونده هستیم و نباید نگاه دیگری به این موضوع شود و اعتبارات سیاسی در نظر گرفته شود.

رئیس پلیس دبی دستگیری مظنون جدید را نشانه آن دانست که پروند هنوز بسته نشده است و تحقیقات گسترده ای درهمه ابعاد در جریان است.

شایان ذکر است که ضاحی تمیم در اواخر سپتامبرگذشته اعلام کرده بود که از سوی موساد اسرائیل تهدیدهایی دریافت کرده است. پلیس دبی از دست داشتن 33 مظنون در ترور المبحوح خبرداده بود.