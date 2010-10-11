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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

حاشیه ایران - آفریقای جنوبی/

شکست امیدها مقابل دیدگان سعیدلو / پخش ناقص سرود آفریقای جنوبی!

شکست امیدها مقابل دیدگان سعیدلو / پخش ناقص سرود آفریقای جنوبی!

تیم فوتبال امید ایران در حالی در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از اعزام به بازیهای آسیایی مقابل آفریقای جنوبی مغلوب شد که مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال از نزدیک ناظر شکست ملی پوشان امید بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان عصر امروز دوشنبه در دیداری تدارکاتی مقابل تیم امید آفریقای جنوبی با نتیجه 2 بر صفر تن به شکست داد تا برای موفقیت در بازیهای آسیایی با وضعیت مبهمی روبرو باشد. حاشیه هایی از این دیدار تدارکاتی را در زیر می خوانید:

* علی سعیدلو، بهرام افشارزاده، علی کفاشیان، مهدی تاج، مجید فرخزادی ، محمود یاوری ، فریدون معینی ، هومن افاضلی و اکبر محمدی  از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.

* با هماهنگی کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال و آموزش و پرورش حدود 600 نوجوانان محصل با لباس های متحد الشکل برای تشویق تیم امید به ورزشگاه تختی حضور داشتند.

* ساعت ورزشگاه تختی مثل چند ماه اخیر بر روی ساعت 10:25 دقیقه متوقف بود و به نظر می رسد مسئولان ورزشگاه اهمیتی به این امر ندارند.

* بدلیل ناهماهنگی مسئولان ورزشگاه تختی در ابتدای مسابقه سرود تیم آفریقای جنوبی بطور ناقص پخش شد و این در حالی بود که با وجود پخش نشدن صدا از بلندگوهای ورزشگاه بازیکنان تیم میهمان تا پایان و با قراردادن دست راست بر روی سینه به ادای احترام خود به سرود ملی این کشور ادامه دادند.

* مربیان و بازیکنان تیم فوتبال امید آفریقای جنوبی درچند نوبت به عملکرد تیم داوری در نگرفتن خطای پنالتی اعتراض کردند.

* حدود 1000 تماشاگر برای تشویق تیم امید به ورزشگاه تختی آمده بودند ولی در شعارهای خود چندان هماهنگ و یکپارچه نبودند.

کد مطلب 1168903

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