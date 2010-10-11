شکست امیدها مقابل دیدگان سعیدلو / پخش ناقص سرود آفریقای جنوبی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان عصر امروز دوشنبه در دیداری تدارکاتی مقابل تیم امید آفریقای جنوبی با نتیجه 2 بر صفر تن به شکست داد تا برای موفقیت در بازیهای آسیایی با وضعیت مبهمی روبرو باشد. حاشیه هایی از این دیدار تدارکاتی را در زیر می خوانید:

* علی سعیدلو، بهرام افشارزاده، علی کفاشیان، مهدی تاج، مجید فرخزادی ، محمود یاوری ، فریدون معینی ، هومن افاضلی و اکبر محمدی از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.

* با هماهنگی کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال و آموزش و پرورش حدود 600 نوجوانان محصل با لباس های متحد الشکل برای تشویق تیم امید به ورزشگاه تختی حضور داشتند.

* ساعت ورزشگاه تختی مثل چند ماه اخیر بر روی ساعت 10:25 دقیقه متوقف بود و به نظر می رسد مسئولان ورزشگاه اهمیتی به این امر ندارند.

* بدلیل ناهماهنگی مسئولان ورزشگاه تختی در ابتدای مسابقه سرود تیم آفریقای جنوبی بطور ناقص پخش شد و این در حالی بود که با وجود پخش نشدن صدا از بلندگوهای ورزشگاه بازیکنان تیم میهمان تا پایان و با قراردادن دست راست بر روی سینه به ادای احترام خود به سرود ملی این کشور ادامه دادند.

* مربیان و بازیکنان تیم فوتبال امید آفریقای جنوبی درچند نوبت به عملکرد تیم داوری در نگرفتن خطای پنالتی اعتراض کردند.



* حدود 1000 تماشاگر برای تشویق تیم امید به ورزشگاه تختی آمده بودند ولی در شعارهای خود چندان هماهنگ و یکپارچه نبودند.