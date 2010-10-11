به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید کشورمان عصر امروز دوشنبه در دومین دیدار تدارکاتی اش در هفته جاری برابر تیم آفریقای جنوبی به میدان رفت که در پایان شاگردان پیروانی برابر نماینده قاره آفریقا با نتبجه 2 بر صفر شکست خوردند.

در این دیدار که با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد، دانیل دلولا(5) و سو ررو(39) گل‌های تیم فوتبال آفریقای جنوبی را در این دیدار به ثمر رساندند. احسان حاج صفی هم در دقیقه 70 یک ضربه پنالتی را از دست داد. در این دیدار تیم فوتبال کشورمان دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول عملکرد خوبی نداشتند و در نیمه دوم سراسر حمله بود و موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف خلق کردند اما نتوانستند از انها برای رسیدن به گل استفاده کنند.

تیم فوتبال امید کشورمان روز شنبه هفته جاری هم در دیداری تدارکاتی برابر تیم امید لهستان به میدان رفت که آن مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

شاگردان غلامحسین پیروانی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو آماده می کنند. این تیم در گروه B آن مسابقات با تیم‌های ویتنام، بحرین و ازبکستان همگروه است، رقابت‌هایی که از 16 آبان تا 4 آذرماه جاری در شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد.