به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا قصد دارد طی ماههای آینده به چین سفر کرده و با مقامهای این کشور دیدار کند.

این سفر بدنبال دعوت رسمی "لیانگ گوانگلی" وزیر دفاع چین از گیتس انجام خواهد گرفت. بر این اساس وزارت دفاع چین در ادامه روند عادی سازی روابط خود با آمریکا از گیتس برای این سفر دعوت بعمل آورده است.

"گوان یوفی" معاون رئیس دفتر امور بین الملل وزارت دفاع چین با اعلام این مطلب از پذیرش دعوت رسمی چین از سوی وزیر دفاع آمریکا خبر داد. به گفته وی این سفر احتمالا در سال آینده میلادی انجام می گیرد.

چین که اوایل سال جاری میلادی روابط نظامی خود با آمریکا را در اعتراض به فروش تجهیزات نظامی واشنگتن به تایوان به حالت تعلیق در آورد، بدنبال عادی سازی این روابط است.

چندی پیش "رابرت گیتس" خواستار از سرگیری مناسبات نظامی کشورش با چین شده و گفت: تصمیم چین برای قطع مناسبات نظامی بین دو قدرت حوزه اقیانوس آرام در اوایل سال جاری میلادی می ‌تواند سبب تضعیف ثبات منطقه شود.