پیروانی و تیم امید مورد حمایت فدراسیون هستند/ دوستی ریسک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال درباره وضعیت تیم فوتبال امید گفت: به هر جهت این تیم تا رقابتهای گوانگجو حدود یک ماه فرصت دارد و باید در این مدت از این تیم حمایت کرد. برخی اظهارنظرهای غیر کارشناسی مثل اینکه گفته شود این تیم در بازیهای آسیایی سوم هم نمی شود درست نیست و باعث می شود تا فضا علیه تیم ملی امید شود.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک در زمینه حمایت از پیروانی با یکدیگر هماهنگ هستند چرا که پیروانی نیروی توانمندی است و فدراسیون فوتبال برای حمایت از ایشان هر کاری از دستش بر بیاید انجام می دهد تا این تیم بتواند در گوانگجو موفق باشد و بعد از سالها به المپیک لندن صعود کند.

تاج ادامه داد:اینکه غلامحسین پیروانی دو سال پیش از رقابتها انتخاب شود کار درستی بود چون در ادوار قبلی همیشه سه - چهار ماه پیش از این رقابتها سرمربی تیم ملی امید انتخاب می شد. ما روی یک کار حساب شده پیروانی را سرمربی تیم ملی امید کردیم و این تیم خلا بازیهای تدارکاتی داشت که در چند مدت اخیر بازیهایی هم برای این تیم در لهستان، ویتنام و حالا در تهران مقابل لهستان و آفریقای جنوبی فراهم کردیم. بازیهای دوستانه فرصتی برای شناخت نقاط ضعف تیم است تا تیم در رقابتهای اسمی بتواند با قدرت حاضر شود.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال درباره دیدار تدارکاتی تیم ملی بزرگسالان برابر نیجریه گفت: این دیدار روز 26 آبان که فیفا دی هم هست در ورزشگاه آزادی انجام می شود و این تیم با تمام ستارگانش از باشگاههای طراز اول مثل چلسی ، مارسی و فنرباغچه حضور دارد که می تواند قابل توجه باشد. البته ما به دنبال حریفان نامدار دیگر هم هستیم که به وقتش نام آنها را اعلام خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به داربی بزرگ پایتخت و انتخاب داور آن گفت: حساسیت داربی در همه جای دنیا همیشه وجود داشته و در کشور ما هم وجود دارد. داور بازی هنوز مشخص نشده اما کاندیداهای آن انتخاب شده اند. ضمن اینکه تا زمانی که فدراسیون فوتبال به صورت رسمی اعلام نکند که داور چه کسی است گمانه زنی ها در این باره درست نیست.خوشبختانه داوران ایرانی در داربی های گذشته خوب قضاوت کردند و قضاوت داوران ایرانی جواب داده است.البته اشتباهات داوری جزئی از بازی است و در حساس ترین بازیهای جام جهانی هم دیدیم که اشتباه وجود داشته است.

تاج درباره وضعت جایگاهها و قیمت بلیت بازیها گفت: بر اساس هماهنگی هایی که سازمان لیگ با دو باشگاه پر طرفدار انجام داده ، قرار است جایگاههای ورزشگاه آزادی نصف شود و طرفداران دو تیم به صورت مساوی در ورزشگاه حاضر شوند. قیمت بلیت بازی هم تا این لحظه تغییری نکرده است.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال درباره وضعیت تیم های ملی جوانان گفت: متاسفانه اتفاقاتی در چین افتاد و باعث شد تیم خوب جوانان که در دوره نوجوانی شان در جام جهانی نوجوانان از گروهشان صعود کرده بودند و اولین تیم تاریخ فوتبال بودند که در جام جهانی فوتبال از گروهشان صعود کرده بودند، از دور رقابتها حذف شوند. سختی گروه می تواند یکی از دلایل اصلی این حذف باشد اما این قاعده فوتبال است که باعث می شود چنین اتفااتی بیفتاد. سن بازیکنان تیم ملی جوانان، دو سال از تیم های دیگر پایین تر بود و این ریسک علی دوستی مهربود.هر مربی چینی ریسکی را بر نمی دارد. به هر حال تیم جوان و آینده داری را فدراسیون فوتبال در اختیار دارد که آنها را رها نخواهد کرد.