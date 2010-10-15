وزیر بهداشت هنوز زمان استخدام پرستاران را اعلام نکرده است!

به گزارش خبرنگار مهر، قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت کشور که یکی از آرزوها و خواسته های چند ساله جامعه پرستاری بوده سرانجام سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از تائید آن در شورای نگهبان، توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد تا آیین نامه اجرایی تهیه و اجرایی شود.

یکی از نکات مهم این قانون کاهش ساعت کاری پرستاران است که اجرای آن می تواند تا حدود زیادی انگیزه پرستاران برای خدمت بیشتر به بیماران را افزایش دهد زیرا در شرایط حاضر پرستاران به دلیل ساعت کار زیاد و اضافه کاریهای اجباری دچار صدمات جسمی و روحی فراوانی شده است.

محمدرضا یگانه عضو شورای عالی نظام پرستاری با اعلام اینکه 50 درصد از پرستاران کشور بیش از 15 سال سابقه خدمت دارند و اکثر آنان به انواع بیماریهای جسمی و اسکلتی مبتلا هستند اظهار داشت: در برخی از موارد اضافه کار پرستاران در بخشها بیش از 175 ساعت است.

بر اساس آمارهای وزارت بهداشت این نسبت در کشورهای اروپایی 4 است اما در ایران به ازای هر 900 نفر جمعیت یک پرستار وجود دارد و این بدان معناست که ما با حداقل استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم.

وزیر بهداشت روز گذشته در همایش کشوری پرستاران دوباره بر استخدام 23 هزار پرستار تاکید کرد و گفت: استخدام پرستاران قطعا انجام می شود و هیچ مقام دولتی نمی تواند در مقابل دستور رئیس جمهور ایستادگی کند.

این در حالی است که رئیس جمهور امسال در روز پرستار (30/1/89) که به طور زنده از صدا و سیما هم پخش شد خطاب به وزیر بهداشت اعلام کرد که همین فردا آگهی استخدام 23 هزار پرستار را چاپ کنید و از رئیس کل سازمان نظام پرستاری هم خواست که دو ماه بعد گزارش این کار را به وی اعلام کند.

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با تاخیر دولت در اجرای این قانون گفت: اشکال کار این است که قبل از صدور مجوز استخدام بیمارستان افتتاح کرده‌ایم تا قدری از مشکلات مردم را رفع کنیم. علاوه بر آن هر کس می‌خواهد در دوره فعالیت خود اقدامات خود را به بهره‌برداری برساند. دولت نیز علاقه دارد زودتر خدمت رسانی کند و برای افتتاح فشار می‌آورد.

از سوی دیگر، وزیر بهداشت برای توجیه کم کاری دولت در استخدام 23 هزار پرستار خواستار همراهی مسئولان دولت برای استخدام پرستاران شد و افزود: ما برای استخدام پرستاران نیاز به مجوز قانونی داریم که باید مجلس به صورت طرح یا در قالب برنامه توسعه آن را تصویب کند.

اما رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این درخواست وزیر بهداشت گفت: دولت برای استخدام 23 هزار پرستار نیاز به مجوز مجلس ندارد.

شهریاری با اشاره به قول رئیس جمهور برای استخدام 23 هزار پرستار گفت: حدود 7 ماه از این صحبت گذشته ولی تاکنون عملی نشده و در لایحه برنامه پنجم که دولت به مجلس ارائه داد استخدام 23 هزار پرستار پیش بینی نشده بود و ما در کمیسیون در این زمینه پیشنهاداتی ارائه کردیم. در کمیسیون تلفیق نیز استخدام این نیروها مطرح شد که نماینده دولت با آن مخالفت کرد زیرا تحقق این امر نیازمند 400 تا500 میلیارد تومان اعتبار است.

محمد نظری اشتهاردی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستانهای دولتی گفت: از سه سال قبل تا کنون به ازای هر تخت بیمارستانی 7/0 پرستار وجود داشت که این وضعیت هم اکنون به 4/0 تا 5/0 نفر پرستار رسیده است. در یک بخش ویژه مانند ICU مراقبت از چهار بیمار بدحال به یک پرستار واگذار می شود و حتی این نسبت در شیفتهای غیر متعارف شب و ایام تعطیل افزایش می یابد.

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار نیز با عنوان این مطلب که هم اکنون شرایط کار در بیمارستانهای دولتی به قدری سخت و دشوار است که وقتی یک آگهی استخدام برای 100 پرستار چاپ می شود فقط 50 نفر ثبت نام می کنند گفت: دشواری کار در بیمارستانهای دولتی باعث شده همین تعداد نیروی شاغل هم کار خود را رها کنند و به بیمارستانهای خصوصی بروند.

بروز این قبیل مشکلات که سالهای سال است جامعه پرستاری را آزار می دهد در کنار وعده هایی که محقق نمی شود باعث شده انگیزه خدمت و تلاش بیشتر در بین پرستاران رنگ ببازد که پیامد این معضل متوجه نظام سلامت و جامعه خواهد شد. زیرا به گفته دکتر انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خسارت و زیان استخدام نشدن پرستاران چند برابر بودجه و بار مالی ناشی از جذب این نیروها است.

در هرحال وزیر بهداشت بار دیگر هفته گذشته گذشته برای چندمین بار در جمع پرستاران به آنها قول داد که استخدام آنها قطعی است تا شاید بتواند تا حدودی از حجم انتقاداتی که طی این روزها متوجه وزارت بهداشت و دولت است کم کند اما نکته قابل توجه در گفته های هفته گذشته وزیر که فراموش شد زمان استخدام بود که از یاد رفت!

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