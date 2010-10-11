به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "اولریخ براندنبورگ" سفیر آلمان در مسکو با اعلام این خبر گفت: سران این سه کشور برای بررسی پیمان امنیتی اروپا طی روزهای 18 و 19 اکتبر در شهر دوویل فرانسه گرد هم می آیند.

قرار است مسائل مورد توافق در این نشست، طی نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) که اوایل دسامبر در قزاقستان برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.

براندنبورگ ابراز امیدواری کرد که موفقیت نشست دوویل به انگیزه ای برای همکاریهای بیشتر این کشورها در زمینه های امنیتی مبدل شود. بر این اساس موضوع امضای پیمان امنیتی جدید اروپا از یک سال پیش مطرح شده و انتظار می رود که در دیدار آتی روسای جمهوری روسیه، فرانسه و آلمان به نتیجه برسد.

گفتنی است روابط و همکاریهای روسیه با ناتو از جمله موضوعات مورد بحث مدودف، سارکوزی و مرکل در نشست فرانسه خواهد بود. دیمیتری مدودف در سفر اخیر خود به قبرس بار دیگر پیشنهاد امضای پیمان جدید امنیتی اروپا را که چهارم جولای 2008 در برلین از آن سخن گفته بود، مطرح کرد.

به اعتقاد وی این سند که باید احترام به استقلال، تمامیت ارضی و عدم وابستگی سیاسی کشورها، غیر مجاز بودن توسل به زور و تساوی حقوق امنیتی را در نظر داشته باشد، می تواند مشکلات موجود در ساختار امنیتی اروپا را حل کند.