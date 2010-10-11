ایران و آذربایجان همکاریهای دفاعی را توسعه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه، در باکو با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد.



در این دیدار رئیس جمهوری آذربایجان روابط صمیمی و دوستانه دو کشور را در همه زمینه ها در بالاترین سطح توصیف کرد و گفت: این نه تنها از همبستگی و اشتراکات دینی و فرهنگی دو کشور نشات می گیرد، بلکه در عین حال ناشی از مواضع و دیدگاههای آزاد و مستقل دو کشور هم است .



الهام علی اف، با تاکید بر اهمیت همکارهای دو کشور در امنیت و ثبات منطقه گفت: اراده ما این است که ایران و آذربایجان در همه زمینه ها از جمله در زمینه دفاعی قدرتمند شوند.



رئیس جمهوری آذربایجان سفر وزیر دفاع ایران به باکو را از مصادیق بارز بالا بودن سطح روابط دو کشور دانست و تاکید کرد که وزرای دفاع ایران و آذربایجان، روند همکاریهای دفاعی میان دو کشور را بیش از پیش توسعه دهند.



در این دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران نیز با ابلاغ سلامهای گرم دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت: جمهوری آذربایجان کشور دوست و برادر ماست و ملت های دو کشور الگوی برادری و مهرورزی هستند.



سردار وحیدی افزود: هم ریشه گی تمدنی، همدلی فرهنگی، برادری دینی و پیوندهای متعدد دیگری که ذهن، روح و جان دو ملت را به هم نزدیک کرده، همراه با واقعیت همسایگی، حس مشترکی از هم سرنوشتی را میان دو ملت ایجاد نموده است.وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گسترش همکاریهای دفاعی و امنیتی، اتخاد و همدلی کشورهای اسلامی را رمز بقا و پیروزی جهان اسلام ذکر کرد.



سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، اقتدار و سربلندی آذربایجان را خواست و مطلوب جمهوری اسلامی ایران دانست و از تلاش های رئیس جمهوری آذربایجان برای توسعه مناسبات دو کشور قدردانی کرد.



وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران قبل از ظهر روز دوشنبه با دعوت همتای آذری خود برای انجام دیدار رسمی دو روزه از جمهوری آذربایجان وارد باکو شده است.



وی در بدو ورود به باکو در گفتگو با خبرنگاران، این سفر را فرصت مناسبی برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مورد علاقه دوجانبه و مسائل منطقه ای و جهانی دانست و اظهار امیدواری کرد که سفر دستاورد خوبی برای منافع دو کشور و امنیت منطقه داشته باشد.