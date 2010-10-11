به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان ، قشقاوی در این دیدار که بعد از ظهر امروز دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد ، با اشاره به ضرورت حمایت از تداوم پرواز مستقیم تهران آلماتی بر اعطای تسهیلات صدور روادید و افزایش مدت و سقف اقامت اتباع و تجار ایرانی در قزاقستان تاکید کرد.

ژوشیبایف هم با اشاره به تعیین مناسبات دو جانبه بین دو کشور ، اقدامات در این خصوص را ضروری عنوان کرد.

مقامات دو کشور در این جلسه تصمیم گرفتند تا ششمین اجلاس کنسولی را به سطح معاون وزیر ارتقا داده و این اجلاس به زودی در تهران برگزار شود.