به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دبیرکل ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در این حکم آورده است، با توجه به سوابق، تجارب و همکاری های فی مابین به عنوان نماینده رسمی این کنفرانس در استان گلستان منصوب می شوید.

باقریان در این حکم ابراز امیدواری کرد: ضمن هماهنگی با روابط عمومی های استان برای حضور گسترده و با شکوه در کنفرانس، در جهت اعتلای روابط عمومی ایران گام های موثری برداشته شود.



نماینده ششمین کنفرانس روابط عمومی ایران در استان گلستان نیز گفت: کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران از سال 1383 با حضور بیش از پنج هزار نفر از مقامات بلند پایه کشور،‌ مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استادان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان‌های دولتی و خصوصی، استادان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و میهمانان داخلی و خارجی برگزار شده است.



شبیر دائمی، مدیریت روابط عمومی‌های پیشرو در چشم‌انداز رسانه‌های جدید، الزامات، ویژگی‌ها و راهبردهای اساسی روابط عمومی‌های پیشرو، فناوری در انتقال، نقش متغییر روابط عمومی و متخصصان روابط عمومی، گسترش دسترسی به روابط عمومی، راه‌هایی برای ارتباط، استفاده از کانال‌های دیجیتالی جدید تأثیرگذاری به منظور افزایش تأثیرات روابط عمومی و تأثیرات جهانی سازی فناوری بر روابط عمومی را از عمده محورهای این کنفرانس برشمرد.



وی گفت: این کنفرانس با حضور بیش از 700 نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی سراسر کشور 19و 20 آبان ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

نماینده ششمین کنفرانس روابط عمومی ایران در استان گلستان تصریح کرد: همزمان با برگزاری این کنفرانس، نمایشگاه و سه کلینیک تخصصی نیز برپا می‌شود.

وی از مدیران ، کارشناسان عرصه روابط عمومی استان خواست جهت دریافت فرم شرکت دراین کنفرانس به روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مراجعه نمایند.