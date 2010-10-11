به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در خصوص مباحث طرح شده در این جلسه گفت: یکی از مباحث مطرح شده اجرای دقیق و آسان هدفمند سازی یارانهها بود که ابعاد مختلف آن دراین جلسه تبیین شد.
وی با بیان اینکه بحث تحریمها مسئله دیگری بود که در همایش استانداران مطرح شد اظهار داشت: تحریمها هیچ اثری در روند زندگی عادی مردم ایجاد نکرده است و ما در جلسه امروز با استانداران هماهنگ کردیم تا چگونه باید عمل کنیم که مردم با مشکل مواجه نشوند.
رحیمی همچنین تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم حرفهای استانداران در استان و وزرای دولت را بپذیرند و به حرفهای حاشیهای اعتماد نکنند چرا که شاهد بودیم اخلالی که در امر سکه و ارز به وجود آمد دولت توانست در عرض یک هفته آن را مدیریت کند.
وی با اشاره به اینکه ما به دلیل اجرای هدفمند کردن یارانهها به زحمت نیفتادهایم تاکید کرد: دولت به اندازه کافی منابع ارزی و طلا در اختیار دارد و مردم باور کنند که بانک مرکزی ایران بیش از حد معمول طلا دارد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خاطرنشان کرد: با وجود اینکه الان در تحریم به سر میبریم در هیچ دورهای پس از انقلاب به این اندازه ذخیره ارزی و طلا نداشتهایم بنابراین اگر اخلالی به وجود آمد مردم به حرف دشمنان و اخلالگران توجه نکنند و مطمئن باشند ما به آنها راست میگوییم.
رحیمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با اجرای هدفمند کردن یارانهها گرانی به وجود خواهد آمد گفت: هرگز گرانی نخواهد بود چرا که هدفمند کردن یارانهها حذف یارانه نیست بلکه هدفمند کردن و توزیع عادلانه یارانه میباشد.
وی اظهار داشت: اگر جایی گرانی رخ دهد دولت قادر است آن را کنترل کند و شرط آن نیز هماهنگی مردم و دولت است، چرا که اگر دولت و مردم با هم باشند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم همکاری دولت و مردم برای دور زدن تحریمها و اجرای موفق هدفمند کردن یارانهها خاطرنشان کرد: در این راه علاوه بر کمک به مردم ما نیازمند همراهی رسانهها نیز هستیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها هرگز گرانی به وجود نخواهد آمد .
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در خصوص مباحث طرح شده در این جلسه گفت: یکی از مباحث مطرح شده اجرای دقیق و آسان هدفمند سازی یارانهها بود که ابعاد مختلف آن دراین جلسه تبیین شد.
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