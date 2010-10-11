پتریوس خواستار تحقیقات درباره مرگ گروگان انگلیسی در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دفتر فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان از درخواست "دیوید پتریوس" برای تحقیق در این مورد خبر داد. این اقدام پس از افشای دست داشتن نیروهای ناتو در مرگ این گروگان انگلیسی صورت می گیرد.

این امدادگر زن انگلیسی که از 26 سپتامبر توسط شبه نظامیان به گروگان گرفته شده بود، طی عملیات نجات نیروهای ناتو در روز هشتم اکتبر کشته شد.

در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده که همکاری لازم را با گروه تحقیق در مورد این حادثه تراژیک انجام خواهد داد. گفته می شود نیروهای آمریکایی مسئول اصلی کشته شدن این گروگان هستند.

این در حالی است که در گزارشهای اولیه منتشر شده از این عملیات، شبه نظامیان طالبان مسئول کشته شدن این فرد معرفی شده اند، با این حال با مشخص شدن اشتباه نیروهای این پیمان در عملیات نجات، ناتو وادار به پذیرش نقش خود در این حادثه شده است.

گفتنی است در عملیات نجات این بانوی انگلیسی شماری از نظامیان آمریکایی و افغان شرکت داشتند.