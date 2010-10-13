پولادگر: به وعده خود در کسب دو مدال طلا عمل خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران در پانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که به میزبانی قطر در دوحه برگزار شد، هشت مدال کسب کرد که تنها یکی از آنها طلا بود. ملی پوشان تکواندو ایران در آن مسابقات دو مدال نقره و پنج مدال برنز نیز کسب کردند و با هشت مدال به کار خود پایان دادند. در نگاهی آماری به ادوار گذشته المپیک آسیایی می بینیم که سهم ایران از 16 مدال طلا در هر دوره تنها یک مدال بوده است.

اما شرایط تیم ملی تکواندو ایران در این دوره با چهار سال قبل متفاوت است. در واقع تکواندو ایران پس از گذر از یک دوران رکود پس از بازی‌های آسیایی دوحه که تا اواسط سال 2007 ادامه داشت، حرکتی رو به رشدی را آغاز کرد. کسب عنوان قهرمانی آسیا در اوایل سال 2008 برای اولین بار سرآغاز این حرکت بود. تیم ملی تکواندو کشورمان در شش ماه گذشته تمامی تورنمنت‌ها از جمله جام جهانی و قهرمانی آسیا را با کسب عنوان قهرمانی پشت سر گذاشته است.

در چنین شرایطی است که رئیس دیرپای فدراسیون تکواندو از کسب نتایجی بهتر از دوحه خبر می دهد. سید محمد پولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر ارزیابی خود از شرایط تیم ملی تکواندو ایران در فاصله یک ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی گوانگجو را چنین مطرح کرد: ارزیابی بسیار خوبی از اردوهای تیم ملی، نتایج کسب شده در تورنمنت‌ها، رقابت‌های قاره‌ای، جام جهانی و دیدارهای تدارکاتی داشته‌ایم به همین دلیل است که به تحقق وعده خود بسیار خوشبین هستیم.

وی در مورد وعده فدراسیون تکواندو برای کسب مدال در گوانگجو گفت: در بخش بانوان در دوره گذشته بازی‌های آسیایی دو مدال برنز کسب کردیم که بدون احتساب رنگ پیش بینی ما یک مدال بیشتر است، در بخش مردان هم امیدواریم بتوانیم دو مدال طلا کسب کنیم.

رئیس فدراسیون تکواندو در مورد طلسم کسب یک مدال طلا در هر دوره از بازی‌های آسیایی گفت: در بازی‌های آسیایی علی رغم تغییر قوانین و استفاده از "ویدئو ریپلی" بازهم شاهد نفوذ چشم بادامی‌ها و شرایط سختی خواهیم بود اما با توجه به اینکه احتمال استفاده از هوگوی الکترونیکی در این مسابقات افزایش یافته خیلی امیدواریم به خواسته خود برسیم.

پولادگر در مورد اجرای برنامه‌های کادر فنی تیم ملی تکواندو گفت: اواخر سال گذشته مدت کوتاهی با مشکل مالی مواجه شدیم که یکی از اردوها را از دست دادیم اما از ابتدای سالجاری تاکنون همه برنامه‌ها براساس آنچه کادر فنی طراحی کرده، پیش رفته است.

عضو شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو در پایان گفت: بدون شک در گوانگجو کار سخت و دشواری پیش رو داریم اما با توجه به توانایی بالای نفرات ملی پوش خود، زحمات کادر فنی و با پشتوانه دعای خیر مردم بازهم شاهد موفقیتی دیگر در تکواندو خواهیم بود.