25 واحد عرضه مرغ زنده در اهواز تعطیل شد

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز به لزوم فرهنگسازی صحیح برای بالا بردن سطح بهداشت عمومی در اهواز تاکید کرد و افزود: علاوه بر آن لازم است برخورد قانونی و قاطع با متخلفینی که سلامت شهروندان را به خطر می اندازند انجام شود.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از عرضه مرغ زنده که سلامت شهروندان را با خطر مواجه می سازد برنامه زمان بندی شده ای تنظیم شده که تاکنون 25 واحد عرضه مرغ زنده تعطیل شده و بخش عمده این واحدها نسبت به تبدیل واحد تجاری خود به محل عرضه بهداشتی مرغ اقدام کرده اند.



فرماندار اهواز تصریح کرد: در حال حاضر 140 واحد عرضه مرغ بسته بندی در شهر اهواز فعالیت می کنند و به صورت روزانه اقدام به تامین گوشت سفید مورد نیاز مردم اهواز می کنند.



فدعمی عنوان کرد: با توجه به گستردگی شهرستان اهواز برای حصول به نتیجه مطلوب در زمینه سلامت بهداشت عمومی برنامه ریزی گسترده و مستمری نیاز است اما نباید نسبت به اقدامات وسیعی که صورت گرفته بی توجهی شود.



وی هممچنین ضمن تاکید بر حفظ سلامت دانش آموزان گفت: لازم است با عرضه غیر بهداشتی مواد غذایی در مدارس برخورد قاطع صورت گیرد و با همکاری شهرداری مناطق از حضور فروشندگان دوره گرد در اطراف مدارس جلوگیری به عمل آید.



فدعمی افزود: 304 هزار دانش آموز در مقاطع سه گانه تحصیلی در مدارس شهری و روستایی شهرستان اهواز مشغول به تحصیل هستند و آماده سازی فضای این مدارس نیاز به مدیریت و برنامه ریزی گسترده ای دارد .



فرماندار اهواز تلاش در جهت حفظ سلامت شهروندان و ایجاد فضای نشاط و شادابی در جامعه را وظیفه همه دستگاه ها عنوان کرد و افزود: با این وجود وظیفه دستگاه هایی که قانون اختیارات و وظایفی را در این زمینه به آنها داده است سنگین تر است و این دستگاه ها باید برنامه ریزی عام و بلند مدت در این راستا تهیه کنند.