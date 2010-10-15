تعامل مؤثر مهمترین وجه یک همایش مطلوب است

دکتر مالک حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تجربه شخصی خودش از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: تجربه شخصی من یک همایش بین المللی روز جهانی فلسفه در خارج است ولی در همایشهای داخلی اصلاً شرکت نکردهام. بنابراین در مورد همایشهای داخلی چیزی نمیگویم اما همایشهای بینالمللی خارجی طبیعتاً هم همایشهای خوب برگزار میشوند و هم بعضیها در حد متوسط هستند.
وی افزود: اما برای همایش روز جهانی فلسفه در ایران امسال مقاله ندادهام و شرکت ندارم.
این عضو بنیاد دایرةالمعارف اسلامی در مورد اینکه آیا همایش روز جهانی فلسفه میتواند در جهت افزایش ارتباطات فکری و علمی شما با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد اظهار داشت: در ارتباط برقرار کردن با اهل فلسفه هم گروههای فلسفه داخلی و هم پژوهشگران فلسفی خارجی طبیعتاً میتواند مؤثر باشد. اگر این همایش خوب برگزار بشود و شرایط طوری باشد که هم شرکتکنندگان داخلی و هم خارجی آنهایی که در حوزههای مختلف تحقیق دارند شرکت بکنند و ازآن استقبال بشود این میتواند بهمؤثر واقع شود و شرایط گفتگو و تعامل بهخوبی برقرار شود.
