تعامل مؤثر مهمترین وجه یک همایش مطلوب است

دکتر مالک حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تجربه شخصی خودش از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: تجربه شخصی من یک همایش بین المللی روز جهانی فلسفه در خارج است ولی در همایشهای داخلی اصلاً شرکت نکرده‎ام. بنابراین در مورد همایشهای داخلی چیزی نمی‏گویم اما همایشهای بین‌المللی خارجی طبیعتاً هم همایشهای خوب برگزار می‏شوند و هم بعضی‏ها در حد متوسط هستند.

وی افزود: اما برای همایش روز جهانی فلسفه در ایران امسال مقاله نداده‏ام و شرکت ندارم.

این عضو بنیاد دایرةالمعارف اسلامی در مورد اینکه آیا همایش روز جهانی فلسفه می‎تواند در جهت افزایش ارتباطات فکری و علمی شما با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد اظهار داشت: در ارتباط برقرار کردن با اهل فلسفه هم گروههای فلسفه داخلی و هم پژوهشگران فلسفی خارجی طبیعتاً می‌تواند مؤثر باشد. اگر این همایش خوب برگزار بشود و شرایط طوری باشد که هم شرکت‌کنندگان داخلی و هم خارجی آنهایی که در حوزه‏های مختلف تحقیق دارند شرکت بکنند و ازآن استقبال بشود این می‎تواند بهمؤثر واقع شود و شرایط گفتگو و تعامل به‌خوبی برقرار ‎شود.