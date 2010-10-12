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۲۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

اعلام آمادگی کمیته امداد برای دریافت نذورات حجاج بیت الله الحرام

اعلام آمادگی کمیته امداد برای دریافت نذورات حجاج بیت الله الحرام

کمیته امداد امام خمینی (ره) برای دریافت کمکها و نذورات حجاج بیت الله الحرام به مردم مصیبت زده سیل پاکستان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کمک حجاج به مردم سیل زده پاکستان کمیته امداد بر اساس تفاهم نامه مشترک با سازمان حج و زیارت آمادگی دارد تا کمکها، نذورات و هزینه ولیمه حجاج بیت الله الحرام را به منظور کمک به مردم مسلمان و مصیبت دیده پاکستان در ایام حج جمع آوری کند.

بر اساس این گزارش دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور نیز آماده دریافت کمکهای نقدی حجاج و وابستگان آنان هستند.
 
شماره حساب 1123بانک ملی شعبه کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز همچنان آماده دریافت کمکهای نقدی مردم به آسیب دیدگان و مصیبت زدگان سیل در پاکستان است.
 
 
کد مطلب 1169109

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