اعلام آمادگی کمیته امداد برای دریافت نذورات حجاج بیت الله الحرام

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کمک حجاج به مردم سیل زده پاکستان کمیته امداد بر اساس تفاهم نامه مشترک با سازمان حج و زیارت آمادگی دارد تا کمکها، نذورات و هزینه ولیمه حجاج بیت الله الحرام را به منظور کمک به مردم مسلمان و مصیبت دیده پاکستان در ایام حج جمع آوری کند.

بر اساس این گزارش دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور نیز آماده دریافت کمکهای نقدی حجاج و وابستگان آنان هستند.

شماره حساب 1123بانک ملی شعبه کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز همچنان آماده دریافت کمکهای نقدی مردم به آسیب دیدگان و مصیبت زدگان سیل در پاکستان است.



