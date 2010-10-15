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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آشفتگیهای بصری باعث اضطراب شهروندان می شود

آشفتگیهای بصری باعث اضطراب شهروندان می شود

یک پژوهشگر آسیبهای اجتماعی گفت: آشفتگیهای بصری، رنگها و معماری کهنه و آزاردهنده سیمای برخی از ساختمانهای شهری باعث افسردگی و اضطراب شهروندان می شود.

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتایج پژوهشهای گروه آسیب شناسی اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری مرکز مطالعات استراتژیک آریا از بین 6 هزار 570  شهروند تهرانی در سنین مختلف و جنسیت زن و مرد که بدون توجه به مشاغل آنها انجام شد نشان داد: رنگهای نامناسب ساختمانها و مغازه ها، معماری در هم تنیده، آشفتگیهای بصری مثل تابلوها و تبلیغات که تابع هیچگونه قواعد و ضوابط علمی نیستند این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

ابهری تاکید کرد: در این پژوهش رنگهای اتوبوسها و اتومبیلها نیز در کاهش یا افزایش اضطراب و افسردگی ارزیابی شدند و معلوم شد تابلوهای مختلف تبلیغاتی در شهر و در بدنه اتوبوسها باعث نوعی گمگشتگی رفتاری شده و رنگ خودروها اثر مستقیمی بر روحیه افراد دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری تهران الگوی بسیاری از شهرها است و قصد در اصلاح کاستیها را دارد امیدوارم به چنین مشکلاتی توجه کند. 

کد مطلب 1169144

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