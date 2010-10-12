3.5 درصد محصولات کشاورزی کشور در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح سه شنبه در نشست استانداری از گندم به عنوان محصول اصلی و زیربنایی استان نام برد و اظهار داشت: استان گلستان از نظر میزان تولید گندم رتبه دوم و از نظر کیفیت این محصول رتبه نخست را در کشور داراست.

وی با اشاره به اینکه 60 درصد دانه‌های روغنی کشور در این استان تولید می‌شود، یادآور شد: در این بخش نیز گلستان از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است.

قناعت با بیان اینکه در حال حاضر بیش از پنج هزار واحد دامی در استان وجود دارد، تصریح کرد: تولید 365 هزار تن گوشت سفید، گوشت قرمز و تخم مرغ و همچنین تولید مرغوب‌ترین خاویار دنیا، این استان را در شرایط ویژه‌ای در بخش دامی قرار داده است.

وی رتبه گلستان در کشور را در زمینه تولید محصول پنبه خوب عنوان کرد و گفت: پنبه گلستان با کیفیت‌ترین پنبه کشور است و این امر به دلیل قابلیت خاص زمین این استان برای کشت پنبه و نیز وزش بادهای موسمی غرب به شرق خزر است.

به گفته وی وجود سه هزار و 200 نیروی متخصص و فنی بخش کشاورزی از دیگر قابلیت‌های گلستان در این بخش است.

استاندار گلستان به بیان توانمندی‌های استان در بخش صنعت پرداخت و اظهار داشت: وجود751 واحد فعال 13 شهرک و 9 ناحیه صنعتی در گلستان سبب جهش چشمگیر این استان در بخش صنعت بوده به طوری که در پنج سال گذشته سرانه زمین صنعتی برای هر شهروند گلستانی از 2.4 مترمربع به 2.6 متر‌مربع افزایش یافته است.

قناعت همچنین به افتتاح کارخانه‌های سیمان پیوند گلستان و نورد فولاد مینودشت طی سه ماه آینده اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این کارخانه‌ها و همچنین احداث مجتمع پتروشیمی گلستان زمینه مناسبی برای گسترش هر چه بیشتر بخش صنعت در استان فراهم می‌شود.

استاندار گلستان با اشاره به سفر سوم ریاست جمهور و هیئت دولت به استان گفت: مصوبات خوبی برای توسعه استان تایید ومصوب شد که یکی از مهمترین آن اتصال راه آهن شمال به جنوب است که با ویژ گیهای استان گلستان بعنوان کریدودرشمال به جنوب وغرب به شرق است که باعث اجرایی شدن راه آهن گرگان به ترکمنستان از مرز اینچه برون و ترکمنستان بوده است.