برای آموزش شنا به دانش آموزان حومه تهران استخر کافی نداریم

حسین کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون مناطق آموزش و پرورش شهرستانهای تهران با کمبود استخر روبرو هستند به طور مثال در پیشوای ورامین و جواد آباد نه تنها آموزش و پرورش بلکه هیچ دستگاه دیگری استخر شنا ندارد و دانش آموزان باید برای آموزش شنا به مناطق همجوار بیایند.

بیست و ششم مهر ماه آغاز زنگ آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم دبستان در سراسر کشور نواخته می شود.

رئیس دفتر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران ادامه داد: به همین دلیل برنامه ریزی کرده ایم که 40 درصد دانش آموزان در پاییز، 40 درصد دیگر در زمستان و 20 درصد در فصل بهار شنا را آموزش ببینند و احیانا اگر دانش آموزی باقی ماند در تابستان در این طرح شرکت کند.

سرانه آموزش شنا برای هر دانش آموز 25 هزار تومان

کیا با بیان اینکه 107 هزار دانش آموز پایه سوم ابتدایی باید آموزش شنا ببینند گفت: حداقل سرانه مورد نیاز برای آموزش شنا به یک دانش آموز 25 هزار و حداکثر آن 30 هزار تومان است که البته هنوز اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است.

وی درباره هزینه جابه جایی دانش آموزان از مدرسه به استخر و برعکس گفت: برنامه ریزی ما این است که این هزینه را از طریق انجمن اولیا و مربیان و خانواده ها جذب کنیم ولی اگر آنها توانایی نداشتند آموزش و پرورش هزینه را متقبل می شود.