نظارت آموزش و پرورش برکتابهای کمک درسی/ شاخصها به زودی اعلام می شود

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش افزود: با توجه به نقشی که این رسانه ها در فرآیند تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دارند، باید با شاخصها، اهداف و متون درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش همسویی داشته باشند.

اکنون بیش از 20 موسسه کتابهای کمک آموزشی در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان را تولید و منتشر می کنند.

تعیین شاخصهای استاندارد برای ناشران

نوید ادهم ادامه داد: به همین منظور سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید شاخصهای علمی، محتوایی و آموزشی استاندارد را تعیین کرده و در اختیار ناشران و نویسندگان کتابهای کمک آموزشی و سایر رسانه های دیگر قرار دهد و بر آنها نظارت کند.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان پژوهش و برنامه ریزی باید از تولیدات آموزشی برتر و استاندارد حمایت و در جشنواره ها از آنها قدردانی کند گفت: همچنین این سازمان موظف است با استفاده از اهرمهای نظارتی خود مانع از ورود کتابهای غیر استاندارد در مدارس شده و محصولات استاندارد و غیراستاندارد را به خانواده ها و دانش آموزان معرفی کند.

به گفته نوید ادهم، به زودی شاخصهای استاندارد در اختیار وزارت ارشاد قرار می گیرد تا آن را به ناشران و نویسندگان کتابهای کمک آموزشی ابلاغ کنند.