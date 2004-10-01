كويت : در جنگ ايران و عراق ، به بغداد قرض داديم نه هديه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا هفته گذشته اعلام كرده بود كه اين مبلغ براي كمك به بغداد در جنگ دهه 1980 با ايران به عراق اهداء شده است.



شيخ محمد وزير امورخارجه كويت در بازگشت از مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك در فرودگاه كويت به خبرنگاران گفت : اين عقيده آنان است اما ما اين مبلغ را بدهي مي دانيم .



وي همچنين اظهار داشت : اين مسئله بايد بين طلبكاران و بغداد مورد بحث و بررسي قرار گيرد .



وزير امور خارجه كويت خاطر نشان كرد : درخواست ريچارد آرميتاژ از كشور هاي جهان براي كاهش بدهي هاي عراق موضع آمريكاست ، به عبارت ديگر موضع روسيه و فرانسه كاهش بدهيهاي عراق نيست بلكه زمانبدي پرداخت است .



وي تصريح كرد كه بسياري از كشورها بين اين دو موضع مانده اند زيرا آنان مي خواهند بخشي ازاين بدهيها را كاهش دهند و بخش ديگر را دوباره زمانبندي كنند .



وزيرامور خارجه كويت خاطر نشان كرد كه بايد تصميمي بين مخالفان نظرات نوزده كشور طلبكار عضو باشگاه پاريس و دولت عراق اتخاذ شود .



